郑秀文惊传住院！ 真实病因曝光

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香港天后郑秀文惊传生病了！她28日突然在Instagram上PO出住院的照片，吓坏不少粉丝。她透露，自己是因为出现胃部不适的问题，一段时间都没好转，才赶紧入院照胃镜治疗。

郑秀文28日在Instagram发文，透露自己胃部不适的问题持续了一段时间，中间还经历了两次胃抽筋，这两个星期内，睡觉的姿势甚至要「整夜坐着睡」才觉得不会想吐，她最后受不了，只好赶紧入院照胃镜治疗。

而郑秀文也透露检查结果，「查后知道原来是胃酸倒流，胃亦有发炎，胃抽筋时，整个胃好像一条被人『扭吓扭吓』的毛巾，左扭右挤，然后再用通渠水『乸』。现在检查了，吃药中。」她也在检查完后出院。

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而郑秀文不只胃酸倒流，嘴唇还长了疱疹，她透露：「年纪越大，越觉得健康无价，也打算三年后的50岁时去打一枝预防生蛇的疫针。」她日前目睹妈妈被「蛇」进攻，所幸已无大碍，现在却又轮到自己不舒服，但她也不忘勉励自己：「不过，努力克服每次经历，这就是人生，悲欢离合，生老病死，高低顺逆，每个人生阶段都会有不同的人生功课，因为我们都是这样长大的。」

【郑秀文Instagram全文】

No worry。

是这样的，上星期由于持续了一段时间胃部不适，

中间经历了两次非常痛苦的胃抽筋。

这两星期，睡觉的姿势甚至要「整夜坐着睡」才觉得不会想吐。终于顶不顺，不能逃避，入院照胃镜。

检查后知道原来是胃酸倒流，胃亦有发炎。

胃抽筋时，整个胃好像一条被人「扭吓扭吓」的毛巾，

左扭右挤，然后再用通渠水「乸」。

现在检查了，吃药中。胃酸倒流很多人都试过啊！

检查完，就迫不及待出院了。

年纪越大，越觉得健康无价。

也打算三年后的50岁时去打一枝预防「生蛇」的疫针。

目睹妈妈前阵子被「蛇」进攻，好辛苦。现在，她没事了。

但又轮到我自己不舒服，不过，努力克服每次经历，

这就是人生，悲欢离合，生老病死，高低顺逆，

每个人生阶段都会有不同的人生功课，

因为「我们都是这样长大的」。

#由于免症力低迷所以嘴唇又再生疱疹

#谢谢医院的姑娘悉心照顾 #谢谢Doctor

#一出院就想吃薯片 #没有大问题大家不用担心

#谁有试过胃酸倒流或者为抽筋可以在这里分享一下

#照片面青靑是因为没有化妆而已

#照胃镜原来要换上纸底裤而且有点半透明状

新闻来源：ETtoday