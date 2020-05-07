郑秀文《金像奖》陪跑19年 6度失落影后 影迷称“影坛欠Sammi交代“ 本尊回应：我会继续努力

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Sammi郑秀文19年来6度提名《金像奖》影后，今年她凭《花椒之味》、《圣荷西谋杀案》两部电影入围最佳女主角，但最后仍遗憾未获奖，引来许多影迷留言称：“希望影坛给Sammi一个交代”、“Sammi的实力大家有目共睹，在我心中已是影后”。

出道32年的郑秀文，2001年凭《孤男寡女》首次提名金像奖最佳女主角。2002年，她带着三部佳作《钟无艳》、《瘦身男女》、《同居密友》再战金像影后，却依旧落败。随后，她凭2006年《长恨歌》、2013年《高海拔之恋Ⅱ》、2014年《盲探》3次提名金像奖最佳女主角，但皆遗憾陪跑。除“最佳女主角”外，郑秀文也是入围金像奖“最佳原创电影歌曲”的常客，她还曾担任过第27届金像奖颁奖典礼的司仪。

这次她在《花椒之味》交出细腻演出，也为《圣荷西谋杀案》增肥演出，本是她夺奖呼声最高的一年，可惜最后未能首封金像影后，屡战屡败令影迷皆替她感到不值。

不过正能量满满地郑秀文，6日在社交圈真对“陪跑”作出回应：“尘垢落定。人生中第六次。Mi恭喜所有得奖者。虽然很老土，但我也要说一句：我会继续努力啊！衷心感激每位电影人给予我每一个演出机会”，并大赞周冬雨“表演实在非常精彩，得奖实至名归”。

资料来源：新浪娱乐、星洲日报