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郑爽贱卖张恒服饰、关闭合开公司 被曝不欢而散！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
郑爽贱卖张恒服饰、关闭合开公司 被曝不欢而散！
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中国女星郑爽和男友张恒交往1年多，几个月前还一起录实境秀《女儿们的恋爱2》，不过两人却在节目最后埋下情变伏笔，近日更被疯传其实两人早已分手。据悉，2人一起经营的公司「鲸乖乖」旗下的员工接受《梨视频》採访时爆料，公司在11月20日就已经结束经营，由郑爽的代理律师负责处理员工问题，11月份的工资虽然没有拖欠，但赔偿金到现在都还没有给，「（律师）给出的说词就是公司的帐上已经没钱了，等公司资产变卖之后，看还剩多少钱，然后按比例N+1的方式赔偿。」


该员工表示：「挺突然的，没有徵兆，我个人觉得就是因为他们分手了，所以这个公司不做了。」对于网路上传言郑爽、张恒有经济纠纷，甚至可能形成诈骗一事，员工则回应：「平时工作我觉得看起来都还满正常，但是我对真实的财务状况不了解。」

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员工还透露，虽然向来都由张恒负责运营决策，但毕竟公司专门经营郑爽粉丝交流APP，所有的决策都还是必须经过郑爽同意。从10月开始，张恒就越来越少进公司，员工感慨：「当时就已经有猜到一点，但是没想到（公司停运）会这么快这么直接，我觉得满可惜的。」

另外，有网友在19日上传了一张郑爽在二手交易平台上更新的物品，惊见她与张恒在《女儿们的恋爱2》里使用过的情侣款行李箱、羽绒外套，以及标注尺寸为175公分、145斤（72.5公斤）的西装外套，与张恒的体型相近，而且看起来质料都不差，6件却只卖330元人民币，因此此举也被猜测是想将「与前男友有关的所有东西」清空。

早前还有知情人士进一步爆料，郑爽和张恒分手分得不愉快，疑似有经济方面纠纷，打算透过法律途径解决。不过针对爆料，双方目前都还没有作出回应。

新闻来源： ETtoday  &   ETtoday

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