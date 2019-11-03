郑容和正式退役！首度发文：为一直在等着我的所有人呈现最好的自己

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11月3日，CNBLUE队长郑容和退伍后首度发文，晒出与粉丝的大合影，并感谢所有等着自己的人：“谢谢在这么冷的天气还来为我加油打气的所有人，真心感谢。我会回到原来的位置尽我最大的努力工作，为长时间以来一直在等着我的所有人呈现最好的自己。”

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据悉郑容和于去年3月5日以陆军现役身份入伍并服役，当兵时不仅获得体力奖第一名，还有TOP TEAM选拔奖状、特等战士奖、摩斯电码第一名奖状、读书心得优秀奖等等，可说是一等一的优秀士兵。接受访问时也说道：“辛苦的训练会带给未来生活很大的帮助，当兵生活是让我更加成长的契机。”