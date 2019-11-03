娱乐 Entertainment明星 Celebrity 郑容和正式退役！首度发文：为一直在等着我的所有人呈现最好的自己 by Tofu 3 November 2019 written by Tofu 3 November 2019 Advertisement 11月3日，CNBLUE队长郑容和退伍后首度发文，晒出与粉丝的大合影，并感谢所有等着自己的人：“谢谢在这么冷的天气还来为我加油打气的所有人，真心感谢。我会回到原来的位置尽我最大的努力工作，为长时间以来一直在等着我的所有人呈现最好的自己。” Advertisement 据悉郑容和于去年3月5日以陆军现役身份入伍并服役，当兵时不仅获得体力奖第一名，还有TOP TEAM选拔奖状、特等战士奖、摩斯电码第一名奖状、读书心得优秀奖等等，可说是一等一的优秀士兵。接受访问时也说道：“辛苦的训练会带给未来生活很大的帮助，当兵生活是让我更加成长的契机。” Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 平民价智能手表原来还有这种功能？ You may also like 《开餐吧！吃货小妹》膺最佳电视剧（中文）、 《了不起的Z世代》夺最佳实境节目！ 2 November 2019 韩国女子团体真人秀《Queendom》大决赛，MAMAMOO最终获胜！ 1 November 2019 乔默CP真的在一起了？！吴倩和张雨剑被拍到机场同框+甜蜜摸头杀！ 1 November 2019 「BTS 防弹少年团」5首歌，唱出对社会的关心 1 November 2019 中国综艺出怪招「青年偶像当家教」 1 November 2019 《变身总动员》Angelababy王嘉尔许凯林允等组神仙组合 1 November 2019 GOT7演唱会帮粉丝找男友 新月老上线！ 1 November 2019 Digimon 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》第二代主角的特别片段公开！ 31 October 2019 第40届韩国电影青龙奖入围名单出炉！《寄生上流Parasite》获12项提名！ 31 October 2019 PG ONE抛「亲密片外洩阴谋论」！ 贾乃亮姐姐开砲：疯狗别泼脏水 31 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.