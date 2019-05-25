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郑嘉颖、陈凯琳官宣bb仔Rafael中文姓名！ 幸福称：「给你一个承诺，令你每一天都感受到爱同喜悦」

by Tofu
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郑嘉颖、陈凯琳官宣bb仔Rafael中文姓名！ 幸福称：「给你一个承诺，令你每一天都感受到爱同喜悦」
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5月25日，郑嘉颖陈凯琳夫妇为儿子举办百日宴，并在微博公布了儿子中文名“郑承悦”。陈凯琳发文解释儿子名字的意义：“郑承悦，爸爸妈妈为你改这个名，是希望给你一个承诺，令你每一天都感受到爱同喜悦，祝你一百日生日快乐，We love you so much。”

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鄭承悦 爸爸媽媽為你改呢個名 係希望俾你一個承諾 令你每一天都感受到愛同喜悅 祝你一百日生日快樂 We love you so much ❤️

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资料来源：新浪娱乐

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