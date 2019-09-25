邱泽、张钧甯爆恋爱！戏里爱到戏外

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张钧甯日前被传出和中国男星张翰领证结婚，但是据今天早上台湾媒体爆出，张钧甯的新欢确实不是张翰，而是邱泽！

据报道，9月18日晚上9点，台媒直击邱泽从家里出门，然后开着他钟爱的BMW M3上路，结果副驾驶座上坐的正是张钧甯！可见小俩口已经在家约会了好一阵子，完事才出门继续相处；由此可知，邱泽已经是能把张钧甯带回家的阶段了。

邱泽虽然一脸严肃开着车，不过头戴着棒球帽的张钧甯却不时低头娇羞微笑，显然车内气氛融洽，2人在密闭空间里的氛围也十足暧昧与甜蜜。

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可惜没多久，邱泽的电眼一扫，立刻发现记者的存在，立刻拿出向来的方程式赛车手看家本领，时速破百开始往山道上暴走，眨眼间「五指山车神」上身，一路飙速驰骋，山路过弯时，他还加速超车，5分钟不到，就消失在夜色之中。

一直到晚上近12点，才看到张钧甯提了一堆行李，出现在张家门口。此时她身边的邱泽已经消失不见，反而是2位女性助理取而代之，看起来就像是才刚完成了工作行程，殊不知2个小时以前，她才和邱泽享受了一段疾速狂飙的快感之旅。

据悉，今年5月，邱泽和张钧甯首次合作电影《八岁的爸爸》，戏中两人饰演夫妻，不想杀青后竟就传出2人暗通款曲，从戏里热爱到戏外，还爆出同游日本，甚至回到台湾，张钧甯还要把握有限时间，去邱泽家，2人一起开车夜游。

不仅如此，张钧甯和邱泽约会时鬼鬼祟祟，关系明显有鬼，除了邱泽像载之前的李毓芬一般夜游，那晚张钧甯回家时，更是刻意找助理相陪，还戴上帽子，打扮故意跟张钧甯一模一样，等于是帮主子谈恋爱做掩护，也可说是用心良苦。

新闻来源: Ettoday