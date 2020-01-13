那英手滑「把肖战的金鱼摔地上」！全场笑翻！

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中国艺人肖战近日参加中国电视节目《我们的歌》，跟大前辈那英组成「那战队」，一起带来好几次合作表演，在12日播出的节目中，两人再次合唱《被风吹过的夏天》。配合歌曲，肖战一边唱歌，一边递给那英一只用塑胶袋装起的金鱼，没想到对方刚接过金鱼，没多久就手滑，将金鱼摔在地上，突发状况让全场笑哭了！

表演中，那英接下肖战递过来的金鱼之后，跟着对方要走到舞台中央，谁料疑似是因为塑胶袋上沾水太滑，才走没几步，竟失手把鱼摔在地上，她连忙蹲下去捡起来，然后继续装作没事般表演。然而，她这一摔，原本营造的氛围完全被破坏，脸上慌张、尴尬的表情掩不住，尤其唱到最后一句时，本来应该看着鱼演出深情模样，但是那英却没忍住破功笑场，这一笑让全场都跟着笑翻了。

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最爆笑的是，肖战在那英摔鱼的那一刻，因为背对着对方，完全没有发现表演出现突发状况，仍独自沉浸在歌曲中，最后听到那英爆笑，才露出一脸迷茫表情。那英笑完后把鱼还给他，忙问：「对不起，你没看见吧？」坦承刚刚把鱼掉地上，肖战这才恍然大悟，当场也笑弯了腰，笑说「我（如果）看见了，估计最后那个我也唱不了」。

节目播出后，许多网友热议那英摔鱼片段，爆笑表示「我不厚道的笑了」、「眼泪都笑出来了」、「完了，大型演出事故」、「肖战完全不知道发生了什么」、「现场反应可爱到爆」、「肖战和那姐太可爱了，要被他俩笑死」。

新闻来源： ETtoday