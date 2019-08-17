邓紫棋28岁生日首度「没有手机」的生日 发长文感慨：其实那句亲口说的生日快乐就在身边

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邓紫棋（G.E.M.）昨日16日迎来28岁生日，更在Instagram上载了两张庆生照。不过生日当天却面临手机当机，让向来「很在意谁是第一个发短讯说生日快乐」的邓紫棋度过了人生中第一个“不看手机”的生日。

邓紫棋在长文中表示以往自己都很重视谁会第一时间发讯息和她说生日快乐，但从15日夜晚开始她的手机一直当机，让她不得不死心。之后隔天去修理手机，维修人员更对她说，即使手机修好但资料可能完全流失，让她顿时觉得「这个生日好像不太幸运」。

这段遭遇让邓紫棋有感而发po长文感慨：“说起来真是好笑，我居然因为一部死物而产生徬徨的无力感，还因为想像‘如果手机里的回忆真的全都流失’而流泪… 28岁的第一天就这样过去。”

不过最后她觉得也许是上帝美丽的安排，「我郁闷生日居然收不到讯息，但其实那句亲口说的生日快乐就在身边；我怕流失手机里的回忆，但其实重要的是眼前一起创造回忆的人」，“今年生日想祝福自己也祝福大家：无论前方想追逐什么，别忘了回头看看。”

男友Mark随后也在个人社交圈晒出与她共餐的美食照，虽然并没有撒狗粮的甜蜜同框，却有俩人手连手的照片，再搭配邓紫棋那句「其实那句亲口说的生日快乐就在身边」，足以让粉丝觉得女神好幸福！