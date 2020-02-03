邓紫棋新曲《平凡天使》致敬平凡英雄！

邓紫棋在微博、IG 发布长文，并推出了自己为声援防疫创作的新歌《平凡天使》。她发文致敬那些在疫情面前不求回报、不为赞颂，只想在此刻难关里出一点力，送上自己一份心意的平凡天使们。视频中，邓紫棋坐在钢琴前深情演唱，MV一幕幕放映的是那些送上物资、逆行防疫的平凡英雄的身影，让人十分感动。
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六天前在網上看到新聞，一位小伙子到派出所送上500個口罩後匆匆“逃跑”，民警沒追上，遙遠朝他敬禮。 不知為何，這一則新聞讓我覺得好感動。不求回報，不為讚頌，他只想在此刻難關裡出一點力，送上自己一份心意。 後來我還看到許許多多讓人覺得人間有情的報導：農民騎40公里給醫療隊送菜、武漢夫妻24小時為醫院送餐、醫生父子隔防護玻璃打氣、97年小伙子和朋友自費購買25萬隻一次性醫用口罩匿名捐給武漢、青年買到最後一盒口罩與街坊同分享等等。 也許在大環境下，你認為你能做的不多，但是你並不知道你眼中的“微不足道”，其實為這世界帶來了多少溫暖。此刻雖然艱難，可幸有著每一位勇敢抗疫的前線人員和每一位獻出自己微小力量的“後援”！當你祈禱能看見奇蹟，你是否相信，那答案就是你？ 平凡天使 詞曲：G.E.M.鄧紫棋 https://youtu.be/N-xQLlNftXQ 別怕漫長的黑夜 抬頭看看星星 此刻正連成線 也許是一場考驗 看散落的心靈 此刻是否並肩 當你祈禱能看見奇蹟 你是否相信 那答案就是你 你是最平凡 卻最溫暖 的天使 此刻風雨裡 可幸有你 的堅持 你帶淚的笑容 有天會帶來雨後的彩虹 世界因為你 在痛裡有感動 多少次沿路顛簸 多少大雨滂沱 我們都曾渡過 儘管會怕會難過 同舟的你和我 再不必退縮 當你祈禱能看見奇蹟 你是否相信 那答案就是你 你是最平凡 卻最溫暖 的天使 此刻風雨裡 可幸有你 的堅持 你帶淚的笑容 有天會帶來雨後的彩虹 世界因為你 在痛裡有感動 特別鳴謝: Mixed by @tma68
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虽然歌曲只是简单的钢琴伴奏，但歌词却深深打动人心。简单的词曲淡淡的诉说着每位平凡英雄默默的付出，不禁让人鼻酸落泪。致敬所有前线医护人员和默默付出的平凡天使！
新闻摘自：新浪娱乐
照片摘自网络