邓紫棋新曲《平凡天使》致敬平凡英雄！

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邓紫棋在微博、IG 发布长文，并推出了自己为声援防疫创作的新歌《平凡天使》。她发文致敬那些在疫情面前不求回报、不为赞颂，只想在此刻难关里出一点力，送上自己一份心意的平凡天使们。视频中，邓紫棋坐在钢琴前深情演唱，MV一幕幕放映的是那些送上物资、逆行防疫的平凡英雄的身影，让人十分感动。

虽然歌曲只是简单的钢琴伴奏，但歌词却深深打动人心。简单的词曲淡淡的诉说着每位平凡英雄默默的付出，不禁让人鼻酸落泪。致敬所有前线医护人员和默默付出的平凡天使！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络