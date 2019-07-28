邓伦、马思纯《加油，你是最棒的》定档7.31！邓伦温柔献唱《突然想爱你》

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据据自由极光的小说《加油，你是最胖的》改编的电视剧《加油，你是最棒的》正式定档7月31日上线啦！

故事讲述四个为了理想奋斗的小人物，凑成草台班子携手闯荡，最终在鸡飞狗跳的相处中，用爱治愈彼此，成为一家人的都市温情故事，成为了“更好的自己”的故事。

电视剧对原著小说的故事和主题进行了大刀阔斧的改造和创新。邓伦饰演的郝泽宇“过气艺人”和女主福子“菜鸟助理”的设定予以保留，但强化了轻松幽默的日常片段。增加了北漂青年、离异家庭、青少年教育、中年婚恋等内容。

选秀艺人郝泽宇十年前参加某选秀正式出道，十年后泡沫褪去成了过气艺人。中年少女牛美丽、失业青年胖福子、出租车司机福子爸，凑成“草台班子”，要把郝泽宇捧红。一次意外事件引发了郝泽宇的爆红，也带来了一系列的风波。在利益与亲情、爱情的纠葛中，这几人组成的“临时家庭”分崩离析。逐渐迷失的郝泽宇，在百转千回之后终于明白，“更好的自己”不是成功和辉煌，而是尊严、责任和勇气。褪去浮华后，郝泽宇终于在成长中收获了爱情。

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《加油，你是最棒的》除了邓伦以外还有马思纯，以及倪虹洁、韩童生、邬君梅主演。从小人物的经历出发，引起很多观众的共鸣。另外《加油，你是最棒的》是继《好先生》、《恋爱先生》后打造的第三部重磅作品，作为“先生系列”的收官之作，首度将镜头对准演艺圈，讲述一个演员的成长故事。相比前两部更励志、更反转，更易引发情感共鸣。

更引来影迷们议论纷纷的，除了有吴青峰主题曲《起风了》之外，邓伦和马思纯更献声演唱插曲，尤其邓伦一首《突然想爱你》更是让灯芯们疯狂打call啊！看来八月男友再添一枚男友了！

资料来源：搜狐