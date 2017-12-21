邀你参与麻坡“大日子”！

这个星期六 （23/12） 有空吗？诚意邀请你参与“大日子”！

麻坡皇城艺术节的闭幕式即将于12月23号（星期六），在麻坡黄金丹绒广场进行，这也是最后一项重点大活动之一， 称之为 “大日子”。

这一个月，麻坡各地陆陆续续举办了许多与艺术相关的活动，例如，让麻坡人的心“艺”起来的艺术节音乐会、好吃好玩的街头嘉年华、欢乐刺激的桌上游戏、解放思维的“名师讲堂”，或让大家发挥创意和巧思的 “PIY乐在木中”木工创意比赛、前所未有的巴迪蜡染绘制体验及各种艺术嘉年华活动项目。

在艺术节的最后一天， “大日子”盛大的闭幕仪式中将会出现由世界第一关圣宫龙狮团带来精彩绝伦的“高桩舞狮表演”。此外，除了有友族同胞的精彩表演，主办方还特邀了台湾原住民带来台湾传统艺术表演，让大家开开眼界。民以食为天，所以当然也少不了特色美食档口，艺术市集、摄影展览以及音乐表演也等着你来参与和观赏！另外，我们也将在当天公布这一个月来，在各个艺术比赛的奖项得主。 如此精彩的一天会人满为患，找不到停车位吗？不必担心，停车位方面，建议大家把家人或朋友载送到黄金丹绒广场后，再把车停放在中化中学或High School旁（Jalan Majidi）的空地，那里绝对有足够的停车位提供给你！届时会有免费的接驳车服务，在中化中学、High School旁（Jalan Majidi）和黄金丹绒广场这三个站点来回接送。除此之外，主办方也在各个站点安排Obike，让你自由选择坐接驳车或踏自行车到目的地。 如此热闹精彩的盛事，你又岂能错过？尤其是身为麻坡人的你！欢迎携带一家大小来共襄盛举，也热烈欢迎来自其他城市的朋友出席麻坡的盛事与分享喜悦！不管你身在何处，我们真心希望大家能够为麻坡皇城艺术节感到骄傲自豪，并把这有意义活动分享给更多的人。 大日子，我们与你有约！

麻坡皇城艺术节压轴好戏“大日子” 时间：12月23日（星期六）5:00pm-10:00pm 地点： 麻坡黄金丹绒广场 Dataran Tanjung Emas, Taman Sri Tanjung, 84000 Muar, Johor. 联络人：Coco 012-2525867 入场免费 活动链接 点击此处

资料来源：麻坡皇城艺术节宣传组

日期：21/12/2017