造型4连变超浮夸！女神卡卡黑Bra走红毯

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MET Gala（纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴）堪称时装界奥斯卡，每年固定于5月第1个星期一的纽约晚间登场。这场时尚界大拜拜的终极盛会裡，号召了时尚、艺术、电影、音乐界的最大咖明星，同时是历时时程最长、表现最戏剧性的星光红毯。

红毯于台湾时间上午约5点半开走，今年以「CAMP：Notes on Fashion」（敢曝：时尚笔记）为题，既以做作、浮夸的「敢曝」为题，向来在红毯衣不惊人死不休、身为联合主席的女神卡卡（Lady Gaga）怎会放过，她以一身桃红Brandon Maxwell礼服搭配Tiffany&Co.珠宝步上红毯，配上夸张眼妆，乍看下颇有人偶娃娃之感，但完全符合浮夸主题风格，正当众人觉得其装扮仅止于此之际，「女神」底限怎能被凡夫俗子所看透，她当场变身，脱到只剩内衣，让众人看傻眼。

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卡卡褪下桃红Brandon Maxwell礼服，平口黑色礼服立现，女神瞬间变身女伶，她还不忘撑着伞，摆出夸张姿势，但她并未结束，她再度脱下黑色礼服，秀出粉红色紧身洋装，配上黑色墨镜，连古早时代手机「黑金刚」都上手，将做作、浮夸发挥得淋漓尽致，但红毯上的卡卡没有极限，再度脱下红色洋装，秀出底下黑色内衣，现场舞动，跪、躺于阶梯上，完全将主席安娜温图（Anna Wintour）比下。

同为联合主席的小威廉斯（Serena Williams）也以一袭VERSACE立体缀饰亮黄洋装步上红毯；

「1世代」哈利（Harry Styles）则一身GUCCI薄纱装戴上耳环，脚下更踩着高跟皮鞋，偕同GUCCI设计师Alessandro Michele上红毯。

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年5月7日