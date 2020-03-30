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通过这几部电影 你就会理解“N号房事件”到底多可怕！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
通过这几部电影 你就会理解“N号房事件”到底多可怕！
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韩国”N号房“事件闹得沸沸扬扬！这个网路变态集体性暴力事件，利用各种网路约会、模特儿兼职等高报酬职缺来诱少女上钩，并威胁这些女孩拍摄性暴力影片或裸照。这件事情里头的受害女性总共有74 人，其中有16 名都是未成年人，最小的受害人甚至仅仅11 岁！这样的事情不得不说确实很让人愤怒，但想深一层世界各地也许也有在上演着类似的事情，甚至也有一些电影或者电视剧的题材都和”N号房“事件很类似。

1. 《失踪》

《失踪》这部韩国电影讲述着一个漂亮的女子和朋友到乡下游玩时住进一家旅馆，但却不想到那个看似老实的店主居然是个变态狂。店主杀死了女子的朋友后，把女子囚禁，对他百般折磨凌辱。和”N号房“事件一样，受害者的心理恐惧、施害者的两面，还有那些在群里面围观的群众，想深一处人性的黑暗真的让人不寒而栗。

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2. 《玩物》

在这次的”N号房”事件中，这些被迫拍摄性虐照的受害女性当中，至少有6名女艺人及歌手。韩国的演艺圈其实也不只是第一次出现这样的事情，早前出名的“女性张紫妍事件“就是其中之一。她在自杀时就留下了长达7页的遗书，控诉她在公司被破陪酒陪睡性招待等事情。不过可惜的是，因为涉及的人当中有许多政商机要，最终这件事不了了之。《玩物》这部电影就是以“张紫妍事件”为蓝本而改编的纪事风影片，里面有不少的尺度比较大的画面，虽然电影情节上有一定的虚构，但结局却是真实的且令人心惊的。

3. 《熔炉》

“N号房”事件中有一部分是未成年，甚至最小的才11岁而已！在2004年时，韩国曾经发生的聋哑障碍人学校中的性暴力事件 ，老师和校长居然集体对30名学生进行性暴力对待，但这些施暴者竟然只受到相当轻的量刑甚至仅仅是罚款而已。《熔炉》这部电影就是改编自这起性暴力事件，也多亏了这部电影的上映，韩国才修订了《性暴力犯罪处罚特别法部分修订法律案》，而这条法例也被称为《熔炉法》。

还有2部电影题材也和N号房事件类似，到底是那两部呢？点击这里

照片摘自网络

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