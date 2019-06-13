“退役是一大艰难决定” 李宗伟遗憾无法为我国拿下奥运金牌

Advertisement



（布城13日讯）征战羽坛19年的大马羽坛名宿拿督李宗伟，今日宣布退役！

李宗伟今日含泪宣布，不会再出战任何羽球国际赛事，意味同样放弃征战2020年东京奥运资格。

李宗伟坦言，此决定源于台湾医生劝告他专心养病，勿给予自己太大压力。“医生没强迫我退役，仅吩咐我量力而为。但我明白他的意思。”

他说，退役是一大艰难决定，毕竟羽球是自身梦想，征战下一届奥运夺金亦是最大目标，但碍于专心养病及家人担忧，唯有作出此沉重决定。

他也十分遗憾，征战羽坛19年，始终无法为我国羽坛摘下一面奥运金牌或世界冠军殊荣，但希望后辈们如李梓嘉等，能继续努力，完成他未达成的任务。

询及他是否会继续服务我国羽总或当教练，他笑言现阶段只想专心养病及陪伴家人，“我还欠我妻子一个度蜜月呢！”

他补充，若羽总及后辈有需要，他会竭尽全力帮忙，报答羽总多年栽培之恩。

Advertisement



他今日虽面带微笑步入记者室，但甫亲口宣布退役时，忍不住哽咽落泪，难以继续谈话。身旁的青体部长赛沙迪遂轻拍李宗伟背后以示安慰，现场媒体众口一词大喊“永远支持李宗伟！”

李宗伟是我国乃至世界羽球名将，层夺下3届奥运银牌、3届世界羽毛球锦标赛亚军、4届全英羽毛球公开赛冠军等大赛殊荣。

惟，李宗伟在去年确诊罹患鼻咽癌，在台湾进行为期3个月的治疗后，今年1月回归训练。

资料来源：东方日报

日期：2019年6月13日