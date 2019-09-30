主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 迪士尼将拍真人版《白雪公主》
娱乐 Entertainment电影 MoviesUncategorized

迪士尼将拍真人版《白雪公主》

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
迪士尼将拍真人版《白雪公主》
Advertisement

迪士尼近日接连宣布将经典动画拍成真人版电影，包括《黑魔女：沉睡魔咒》（Maleficent）、《灰姑娘》（Cinderella）及《奇幻森林》，另外也正在制作《美女与野兽》（Beauty and the Beast）与《狮子王》（The Lion King）等。迪士尼近日又再公布，有意将《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）拍成真人版电影，以音乐电影形式呈现。

Advertisement

根据thedisinsider，本片将于明年3月开始在温哥华制作。有传电影公司正在找Erin Cressida Wilson写剧本，并会用为《爱乐之城》（La La Land）作曲的Benj Pasek及Justin Paul的新歌。此外，迪士尼还会为《白雪公主》中Rose Red一角拍外传电影，甚至有传制作方找来了执导《阿拉丁》（Aladdin）的盖·里奇（Guy Ritchie）。

据悉，《白雪公主》近年亦曾被拍成真人版电影，分别为由女星克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）及莉莉·柯林斯（Lily Collins）主演的《白雪公主与猎人》（Snow White and The Huntsman）及《白雪公主之魔镜魔镜》（Mirror Mirror）。

 

新闻来源：Sina

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

李洪基30日入伍！剃阿兵头秒羞涩 好友朴信惠送祝福：好去好回

巴黎街头惊见「全身花布料包紧紧」巨星 竟然是Cardi B

何韵诗遭泼红漆 喊话：「绝不屈服」

杨洋零片酬出演中国国庆献礼片微电影《70年，我是主角》 预告图帅气上线

《十年三月三十日》3对CP恋爱线甜蜜升级 窦骁、娜扎狂撒彩虹糖

大马女神林明祯电影《不义之战》上映啦！

中国电影史上第二高票房！《哪吒之魔童降世》大马上映啦！

《小美人鱼》曝王子新人选！　网友拜托：换掉女主角

Channing Tatum旧照被挖出「全球最性感男人」高中长这样！

张钧甯拒绝认爱 邱泽仍不放弃追求

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More