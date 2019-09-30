迪士尼将拍真人版《白雪公主》

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迪士尼近日接连宣布将经典动画拍成真人版电影，包括《黑魔女：沉睡魔咒》（Maleficent）、《灰姑娘》（Cinderella）及《奇幻森林》，另外也正在制作《美女与野兽》（Beauty and the Beast）与《狮子王》（The Lion King）等。迪士尼近日又再公布，有意将《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs）拍成真人版电影，以音乐电影形式呈现。

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根据thedisinsider，本片将于明年3月开始在温哥华制作。有传电影公司正在找Erin Cressida Wilson写剧本，并会用为《爱乐之城》（La La Land）作曲的Benj Pasek及Justin Paul的新歌。此外，迪士尼还会为《白雪公主》中Rose Red一角拍外传电影，甚至有传制作方找来了执导《阿拉丁》（Aladdin）的盖·里奇（Guy Ritchie）。

据悉，《白雪公主》近年亦曾被拍成真人版电影，分别为由女星克里斯汀·斯图尔特（Kristen Stewart）及莉莉·柯林斯（Lily Collins）主演的《白雪公主与猎人》（Snow White and The Huntsman）及《白雪公主之魔镜魔镜》（Mirror Mirror）。

新闻来源：Sina