迪士尼与索尼影业谈判破局！蜘蛛人「退出漫威电影宇宙」

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迪士尼、索尼影业谈判破局！为此，漫威工作室、漫威总裁Kevin Feige未来不会再製作任何《蜘蛛人》电影。消息人士指出，两方高层在过去几个月发生纠纷，最终无法达成的条款，据传是迪士尼要求50、50票房分润，而非过去由索尼一家持有票房获利，但遭到否决，因此「蜘蛛人」Tom Holland恐怕未来面临不能出现在任何一部漫威电影宇宙（MCU）作品当中。

根据外媒《Deadline》报导，迪士尼、索尼谈判破局的原因跟钱有关。迪士尼要求未来《蜘蛛人》电影票房为两方50、50分润，甚至可能延伸到「蜘蛛人」Tom Holland出现在其他「索尼漫威宇宙」（注：《勐毒》、《莫比亚斯》等片），电影当中也要考虑分润，结果自然是遭到索尼拒绝。

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知情人士指出，索尼不愿意把最大的金鸡母一半的票房分润给迪士尼，毕竟迪士尼已经握有《蜘蛛人》周边商品的利润，他们不认为Kevin Feige有这么大的价值，而且《蜘蛛人：离家日》已经设定好「蜘蛛人宇宙」，只要导演乔华兹、Tom Holland到位，就算没有Kevin Feige也没有关系。

对此，漫威工作室、索尼影业尚未回应消息，《Variety》指出双方目前仅是谈判陷入僵持，而《Screen Rant》、《IGN》则是认为两方目前仍在谈判中，未来仍有可能改变。

据传，索尼影业已经在筹备两部《蜘蛛人》电影。如果确定谈判破局，「蜘蛛人」Tom Holland未来不能出现在任何一部漫威电影宇宙的作品当中，未来任何一部《蜘蛛人》也都不能再提到Iron Man、Thanos等MCU的情节。

新闻来源：Ettoday