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迪丽热巴27年来没去过酒吧 网友晒证据却笑翻全网

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
迪丽热巴27年来没去过酒吧 网友晒证据却笑翻全网
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新疆四美之一的迪丽热巴，拥有清纯外貌和完美五官，近年在多地爆红，成为不少男士的梦中情人。近日她担在旅游真人秀节目《慢游全世界》体验独自旅行的乐趣。日前她抵达希腊的阿尔戈斯托利，在晚上换上性感的吊带裙，独自走进当地酒吧，更透露这是她27年来第一次到酒吧。结果节目播出后，网民即提出热巴不止一次到酒吧的证据，不过却是个美丽误会。

近日播出的旅游真人秀《慢游全世界》，热巴在节目中讲出自己入行后的心路历程，她透露其实她并不如幕前见到的活泼，而是喜欢静静的一个人，而且私底下不大爱说话。节目中，热巴还突然走出了镜头，消失在大街小巷之中，吓得摄制队要四出找她，后来热巴还说这是她跟大家开了一个小玩笑，还说「不是拍一个人旅行吗？」难得显示出她调皮的一面。


在希腊的晚上，热巴说想尝试一些新鲜事物，她来到阿尔戈斯托利的一间酒吧，换上一袭绿色吊带裙，一登场就成为了全间酒吧的亮点。她在节目中透露，这是她第一次到酒吧，说「也不是什么坏事，就是大家聊聊天，或者见见朋友，我以后都会多尝试跟其他人一样的东西。」

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但有网民指出，其实热巴不止一次进入酒吧。原来她在2016年的剧集《麻辣变形计》及2017年的电影《傲娇与偏见》时，也有酒吧戏分，而在片中更有豪饮的情节，现在热巴说自己未去过酒吧，应该只是指私下未有泡酒吧的习惯，并非对酒吧一无所知。

新闻来源: HK01

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