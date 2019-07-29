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迪丽热巴《极限挑战5》公益开唱 与华晨宇帅气演绎《骑士精神》 后耍性感为罗志祥《撑腰》

by Tofu
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迪丽热巴《极限挑战5》公益开唱 与华晨宇帅气演绎《骑士精神》 后耍性感为罗志祥《撑腰》
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拥有新疆维吾尔族血统的迪丽热巴，身材高挑，外加多才多艺的表现，亮丽外型圈粉无数。近期她参加节目《极限挑战5》的公益演唱会，和华晨宇帅气登场《骑士精神》，更与罗志祥合唱《撑腰》，在网路上引起热烈讨论！

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迪丽热巴与华晨宇的“华式唱腔”，俩人帅气造型登场，将这首《骑士精神》完美演绎。随后迪丽热巴换上一身闪亮的粉红亮片裙子，与罗志祥组成的“罗丽组合”，一首《撑腰》惊艳四座，劲歌热舞、炫炸舞台，点燃了台下观众的热情。迪丽热巴这反差造型和表演，你的心是不是被圈中了呢！

 

资料来源：ettoday

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