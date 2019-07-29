娱乐 Entertainment明星 Celebrity 迪丽热巴《极限挑战5》公益开唱 与华晨宇帅气演绎《骑士精神》 后耍性感为罗志祥《撑腰》 by Tofu 29 July 2019 written by Tofu 29 July 2019 Advertisement 拥有新疆维吾尔族血统的迪丽热巴，身材高挑，外加多才多艺的表现，亮丽外型圈粉无数。近期她参加节目《极限挑战5》的公益演唱会，和华晨宇帅气登场《骑士精神》，更与罗志祥合唱《撑腰》，在网路上引起热烈讨论！ Advertisement 迪丽热巴与华晨宇的“华式唱腔”，俩人帅气造型登场，将这首《骑士精神》完美演绎。随后迪丽热巴换上一身闪亮的粉红亮片裙子，与罗志祥组成的“罗丽组合”，一首《撑腰》惊艳四座，劲歌热舞、炫炸舞台，点燃了台下观众的热情。迪丽热巴这反差造型和表演，你的心是不是被圈中了呢！ 资料来源：ettoday Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 韩剧《德鲁纳酒店》收视再创新高！ You may also like 韩剧《德鲁纳酒店》收视再创新高！ 29 July 2019 艾怡良宣布分手洋人男友！原因曝光！ 29 July 2019 BTS所属公司BigHit宣布收购GFRIEND公司！ 29 July 2019 BIGBANG大声名下房产又被曝涉毒！ 29 July 2019 婚后首亮相！林志玲曝爱上老公Akira原因 许愿希望生龙凤胎 29 July 2019 《亲爱的热爱的》郑辉真是身分是名校校草 29 July 2019 邓伦、马思纯《加油，你是最棒的》定档7.31！邓伦温柔献唱《突然想爱你》 28 July 2019 朱一龙“芒果夜”献唱 眼神撩气十足 《我要我们在一起》呈现超A表演 28 July 2019 继日本之后，韩剧《Voice》要被泰国翻拍！ 26 July 2019 BY2发文纪念出道11周年 忆辛酸史「愚蠢的落泪了」：相信一切会起来 26 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.