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迪丽热巴《创造营2019》挑战男团舞 帅翻舞台！

by Tofu
written by Tofu
迪丽热巴《创造营2019》挑战男团舞 帅翻舞台！
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身为《创造营2019》发起人的迪丽热巴，亲身示范主题曲《喊出我的名字》。首次尝试脏辫造型搭配粉红西装的她，也是首次挑战男团舞！没想到擅长民族舞和芭蕾舞的热巴，跳起男团舞也展现英姿飒爽的一面，舞台感染力完全满分！官博晒出视频后，引起粉丝们纷纷留言：“热巴太优秀啦！”、“全能的发起人！”、“圈粉圈粉圈粉”。

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资料来源：微博 @创造营2019

 

 

 

 

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