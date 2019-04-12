娱乐 Entertainment明星 Celebrity 迪丽热巴《创造营2019》挑战男团舞 帅翻舞台！ by Tofu 12 April 2019 written by Tofu 12 April 2019 Advertisement 身为《创造营2019》发起人的迪丽热巴，亲身示范主题曲《喊出我的名字》。首次尝试脏辫造型搭配粉红西装的她，也是首次挑战男团舞！没想到擅长民族舞和芭蕾舞的热巴，跳起男团舞也展现英姿飒爽的一面，舞台感染力完全满分！官博晒出视频后，引起粉丝们纷纷留言：“热巴太优秀啦！”、“全能的发起人！”、“圈粉圈粉圈粉”。 Advertisement 资料来源：微博 @创造营2019 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《守百年之约》穿越时空去爱你 You may also like 《守百年之约》穿越时空去爱你 12 April 2019 《天气之子》首波预告曝光~画面延续《你的名字。》美到哭！ 12 April 2019 唐嫣被网友说胖了 发怒回应：OOOO 12 April 2019 吃货人设算什么？人设别崩都好说 11 April 2019 袁咏仪见到偶像秒变迷妹 兴奋直呼「我是最开心」！ 11 April 2019 第38届香港电影金像奖入围者独立造型曝光 414“开奖”！ 10 April 2019 魏璎珞弘昼再爆出亲密照 10 April 2019 为了TA！陈凯琳暂不拍戏？ 10 April 2019 罗志祥《NO IDEA》12日全球发行 9 April 2019 6岁男童撞脸杨幂爆红！ 9 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.