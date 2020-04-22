生活 Lifestyle 连续3天新增超过1000宗！新加坡累计新冠肺炎病例破万！ by Bryan 帝琰 22 April 2020 written by Bryan 帝琰 22 April 2020 Advertisement 新加坡今日再新增1016起新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例正是破万，达10141宗。 根据新加坡卫生部的初步统计，截至今天（4月22日）中午，新病例多数是住在客工宿舍的客工，另有15人是新加坡公民或永久居民。 卫生部将在今晚的每日文告公布病例的更多细节。 Advertisement 另外，新加坡总理李显龙在昨天也通过电视、电台和脸书直播发表全国讲话，为了进一步遏制社区感染，新加坡政府将加强现有措施，同时宣布把抗疫措施实行期延长四个星期，直到6月1日。 新闻摘自：联合早报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 杨怡、罗仲谦官宣平安诞下女儿！甜晒一家三口合照：期待已久的礼物 已经紧紧的捧在手心中 You may also like 打算从家乡回到城市工作的人注意了！4月25日开始通过”Gerak Malaysia”App申请 22 April 2020 【邻国更严格的阻断措施】新加坡按身份证号码，限制去巴刹的日子 22 April 2020 【世界地球日】关爱地球，从这 6 件事做起 | Chapters 22 April 2020 不再24小时开放！新柔长堤新山关卡调整运作时间~ 21 April 2020 母校送蛋糕庆祝57岁生日！诺希山微笑自拍感谢母校~ 21 April 2020 返国被隔离恳求卫生局让她送终！穿着防护服送母亲最后一程！ 21 April 2020 【政府推出MySejahtera APP】让你查看附近有没有人中Covid-19！赶快下载 21 April 2020 谭德塞强调从未隐瞒美国 第一份疫情通报来自武汉 21 April 2020 油价史上首次降为负值后绝地反弹！ 21 April 2020 4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱! 20 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.