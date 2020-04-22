连续3天新增超过1000宗！新加坡累计新冠肺炎病例破万！

Advertisement



新加坡今日再新增1016起新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例正是破万，达10141宗。

根据新加坡卫生部的初步统计，截至今天（4月22日）中午，新病例多数是住在客工宿舍的客工，另有15人是新加坡公民或永久居民。

卫生部将在今晚的每日文告公布病例的更多细节。

Advertisement



另外，新加坡总理李显龙在昨天也通过电视、电台和脸书直播发表全国讲话，为了进一步遏制社区感染，新加坡政府将加强现有措施，同时宣布把抗疫措施实行期延长四个星期，直到6月1日。

新闻摘自：联合早报

照片摘自网络