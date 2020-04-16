违反行动管制令的人士比确诊人数还多！警方已逮捕1万5千人！

大马行动管制令从3月8日开始，一度延长2次，如无意外直到4月28日才结束。现在已经来到了第三个阶段，但却有不少民众已经坐得不耐烦了，开始到处趴趴走。
根据八度空间华语新闻报导，截至昨天，行管期警察一共逮捕了1万5千人，而且违令者的人数在两周内翻了一倍!
【行管期警捕1万5千人 违令者人数两周翻一倍】 截至昨天，警方已经拘捕1万5千人，而第二阶段的落网人数 比第一阶段整整翻了一倍。同时政府也颁布了律
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【行管期警捕1万5千人 违令者人数两周翻一倍】 截至昨天，警方已经拘捕1万5千人，而第二阶段的落网人数 比第一阶段整整翻了一倍。同时政府也颁布了律师楼复业的标准作业程序，强调只能处理产权及合约问题，而且只能在绿区开业，不能跨区见客。今日主播：Lee Yee Ling…招聘广告：http://tiny.cc/sww4lz…【我们在前线报新闻，您在家别发假新闻 😎😎😎😎】行动管制令期，八度空间华语新闻组呼吁大家： #乖乖待在家 #StayAtHome收看我们为您整理的新闻报导。除了电视频道，您也可以通过网络同步观看新闻直播哦~..欲观看八度空间午间新闻网络直播，请到此处👇https://www.tonton.com.my/liveChannel?titleId=8tv..👇🏻点击订阅我们的YouTube频道👇🏻ntv7 & 八度空间华语新闻时事https://bit.ly/2CPreEi..📱欲重温八度空间午间新闻，点击此处 👉 http://tiny.cc/j72llz..💻欲重温八度空间华语新闻，请到此处 👉 http://tiny.cc/j82llz..📢📢收费电视ASTRO从4月1号开始，调整频道号码，想要收看ntv7和八度空间节目的观众，请记得转到147和148频道哦！
Posted by 八度空间华语新闻 on Wednesday, April 15, 2020
警方已经拘捕1万5千人，而第二阶段的落网人数比第一阶段整整翻了一倍。同时政府也颁布了律师楼复业的标准作业程序，强调只能处理产权及合约问题，而且只能在绿区开业，不能跨区见客。
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照片摘自网络