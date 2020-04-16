违反行动管制令的人士比确诊人数还多！警方已逮捕1万5千人！

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大马行动管制令从3月8日开始，一度延长2次，如无意外直到4月28日才结束。现在已经来到了第三个阶段，但却有不少民众已经坐得不耐烦了，开始到处趴趴走。

根据八度空间华语新闻报导，截至昨天，行管期警察一共逮捕了1万5千人，而且违令者的人数在两周内翻了一倍!

警方已经拘捕1万5千人，而第二阶段的落网人数比第一阶段整整翻了一倍。同时政府也颁布了律师楼复业的标准作业程序，强调只能处理产权及合约问题，而且只能在绿区开业，不能跨区见客。

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照片摘自网络