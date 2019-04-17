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远赴加拿大取景~梁静茹首波单曲《微光》MV出炉！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
远赴加拿大取景~梁静茹首波单曲《微光》MV出炉！
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在众多歌迷的千呼万唤之下，情歌天后梁静茹在睽违7年即将在下个月（5月）发行她的第13张全新专辑《我好吗？-太阳如常升起》。

首波主打新歌《微光》开创出“梁氏情歌”中少见带有电子元素的新曲风，歌词中用萤火虫来比喻爱情的脆弱和稍纵即逝，以幽微的声音诠释出“微光”的涵意。

主打新歌《微光》的MV已经在昨天首播，歌曲MV远赴加拿大拍摄，为了捕捉到美景秘境中的曙光及霞光，梁静茹不惜跋山涉水、走独木桥、甚至跨越沼泽走到双脚都是泥巴，同时还得忍受零下十度的低温，更历经一场雪山惊魂记。差一点受困在深山中，只为了追寻那道“微光”！

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原来在当地导游的介绍下找到一处鲜少有观光客踏足的绝妙湖景，一行人准备充足后浩浩荡荡开著四轮传动车前往距离温哥华市区两个多小时车程的雪山秘境取景，没有想到顺利拍完后在下山时遇到积雪太深，车子轮胎卡在雪地中无法动弹！在等待救援状况下，梁静茹还下车和工作人员一起推车，四个小时之后，终于顺利脱困！

不过经历一场雪地惊魂记的梁静茹不但没有害怕，反而有小女孩经历冒险后的兴奋感，甚至还说是历年来发片拍摄最难忘好玩的一次，她笑说：“其实是因为出了这麽多张专辑，都没有到亚洲以外的国家拍摄过，这次来加拿大与团队一起来探险，又多了一件值得回忆的事情！”

资料来源：环球唱片

所有照片摘自环球唱片

视频取自Youtube梁静茹官方专属频道

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