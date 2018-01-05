远离负能量 这6种人不可交！

人常说，幸福感是会相互传染的，和优秀美好的人在一起，我们的生活也会更加美好。俄罗斯NEWSAM新闻网专门为大家列举了6类“最好远离的”人，和这些人在一起，只会增加负能量，让我们的生活变得不幸福。

1、给我们生活带来压力的人

诚然，压力也有好的一面，压力有时也会是一种动力，催促我们努力向前。但无论如何，请别让周围人对你施加压力。若生活中某些人让你很不安，请将他们踢出你的朋友圈。生活充满压力，这无可辩驳，但我们不需要多余的负面情绪。

2、利用你的人

坦白说，所有人在同他人交往、接触以及合作时，都会在不同程度上彼此利用，这很正常。一个人如果没有了利用价值，也就不会有人同他相交往了。但有时候，某些人利用我们，带给我们痛苦，像寄生虫一样嘬干我们所有的营养。请立即停止和这种人打交道。

3、不尊重你的人

每个人都应相互尊重。若在生活中，有人对你的尊重没做出回应，就不要同他继续交往了。

4、一直让你痛苦的人

如果有陌生人想要伤害你，或者无缘无故让你帮助他，请将他扔出你的生活。痛苦只有在教给我们重要教训时才有用。如果有人像对待受气包那样对待你，请立即将他从你的生活中清理出去。

5、对你撒谎的人

所有人都会撒谎，也并非所有的谎言都有害。但如果有人对你从未吐露过真话，句句虚假，相信他的言行一定会干扰你寻找真理和真相。

6、表里不一的人

生活中总有那么一些当面微笑、背后捅刀的卑鄙小人和懦夫，他们很享受假装朋友的同时又在背后议论你。只有愚蠢至极的人才会和这些人交往。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：阿波罗新闻网

日期：5/1/2018