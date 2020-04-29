进入MCO第4阶段了！有7件事是你可以做的。

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今天（4月29日）大马踏入了行动管制令的第四阶段！也迎来了Stay At Home的第43天！ 再过去的三个阶段中，大马前线人员奋力地为大马战疫，病情从一开始地严重期，现在大马已经进入修复期当中！一起来看看第四阶段地行管令，有哪些改变吧！

已复工领域，可恢复产能&正常运作时间！

高级政务部长（国际贸易及工业部）拿督斯里阿兹敏阿里宣布，获准在第一阶段至第三阶段行动管制 期间运作的企业，明日起无需申请，即可根据行业需求全面恢复产能和运作时间。上述企业仍需遵从个别领域所定下的基本操作程序，否则他们的营业许可，将被撤销，并且需面对法律行动。

可2人共乘一辆车

卫生部今日在宪报颁布第四阶段行动管制令，其中政府放宽条例，允许在一名家人陪伴下，出外购买食物、生活必需品、药物或营养补充品。 这里的“家人”，指的是住在同一间屋子的家人。这项新的颁布令阐明，第四阶段的行管令有效期是从4月29日至5月12日。

车程也能超过10公里！

国防部长在今天地记者会中表示，之前行动范围不能超过10公里，现在允许了，前提是如果要买必需品、药品，或去医院，可以超过10公里。

“但是必须是去最靠近的地方，例如15公里，而不是去30公里的地方。”

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AirAsia复飞

4月29日恢复飞行服务将首先从国内航班开始，并将在疫情好转及政府解除边界与出行限制之后，逐 渐增加至跨网络的国际航班。 恢复的航班已在airasia.com网站和亚航手机应用程序开放预订。乘客可使用其信用账户以兑换这些航 班。

陆交局重开商用车服务柜台

陆路交通局（JPJ）将会在4月29日起，重开商用车服务柜台，但只限处理载货、旅游和公共交通工具 的事务，不处理私人交通工具、德士和电召车事务。 陆路交通局指出，上述规定是为了避免柜台出现人潮，进而无法保持社交距离，陆路交通局柜台营业 时间为上午8时至中午1时。

SIARAN MEDIA27 APRIL 2020Pembukaan Khidmat Kaunter JPJ Bukan Bagi Kenderaan Persendirian, Teksi dan E-Hailing Posted by Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia on Sunday, 26 April 2020

LHDN分行将开放运作

内陆税收局柜台逐步恢复运作，不过只提供有限的服务，直到行动管制令结束为止。 根据内陆税收局（LHDN）所发出的文告显示，所有内陆税收局分行将会开放运作，除了税收服务中心（Pusat Khidmat Hasil）和城市转型中心（UTC）。 客户服务柜台的开放时间为早上8点至下午4点，印花税和缴付中心柜台的开放时间为早上8点至中午 12点。

电脑验车中心PUSPAKOM 恢复营业！

电脑验车中心（PUSPAKOM）宣布，将从4月29日起将重新投入营业，为商用车辆验车。 全国 PUSPAKOM 中心都会投入运作，除了Batu Caves、Pandan Mewah、Glenmarie、Taman daya 和 Tapak Lawatan 分行。

FAQ – PUSPAKOM Beroperasi Untuk Kenderaan Perdagangan Bagi Pemeriksaan Berkala dan Berkala Semula Mulai 29 April 2020 Posted by Puspakom Sdn Bhd on Friday, 24 April 2020

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