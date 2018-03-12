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这样做，保证你有完美旅程！

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12 Mar 2018
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如果你不出去走走，你真的会以为这就是世界

旅游

让你看过许多人，听过许多故事，

度过春夏秋冬，留下许多回忆。

旅游让人从原来的窠臼中跳脱而出，从中慢慢学会长大… …

想必有股冲动，说走就走。

但旅旅前，除了比较机票和酒店住宿，还有什么事情该预先准备好呢？

Perfect Mate

一个好的旅伴，可以让旅途增色。

否则，一趟旅程后可能连朋友都没得做，从此不再来往。

怎么挑选完美旅伴呢？有几个特征供你参考。

– 专长是规划行程

– 方向感超好，简称人工GPS

– 超会拍照！快门一按，凡人立马变超模！

– 省钱专家

– 吃货 （就算不好吃的东西，看他吃都觉得怎么那么好吃啊！）

如果你身边有这些朋友，马上tag 他，jio 他们一起去旅行吧！

Perfect Gadget

这个很重要！所以，要说三次。

万能插座！

万能插座！

万能插座！

Perfect Safe

很多人会将重要资料存在电话，万一旅途中手机不见，怎样？

不妨旅行前，将所有个人资料 （护照、银行帐号等）和重要联系储存在电邮，

就算所有东西不见，仍可在警局上网开email。

Perfect One

一个人的旅行，可以享受自由自在。只不过，独自旅游要注意安全。

电影《127小时》提示了一个重要讯息，如果你打算一个人独自出游，

记得和家人、朋友告知一声，不要搞神秘装低调，且定时保平安。

建议有至少一个紧急联络人，告知对方你的旅程，住宿地点以及航班。

Perfect Celebration

预订机票和住宿前，不妨先登入国家观光旅游网站搜寻一整年将会进行的节庆盛事，

如传统祭典、电影节、音乐节、文化艺术节、时装周、世界锦标赛等等，让旅程增添更多趣味和回忆。

现在你准备好去旅行了吗？祝你旅途愉快！
PS：记得拍美美的照片跟我们分享唷！

 

 

编辑：Jackson
图片来源：网络

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