这样做，保证你有完美旅程！

如果你不出去走走，你真的会以为这就是世界
旅游
让你看过许多人，听过许多故事，
度过春夏秋冬，留下许多回忆。
旅游让人从原来的窠臼中跳脱而出，从中慢慢学会长大… …
想必有股冲动，说走就走。
但旅旅前，除了比较机票和酒店住宿，还有什么事情该预先准备好呢？
Perfect Mate
一个好的旅伴，可以让旅途增色。
否则，一趟旅程后可能连朋友都没得做，从此不再来往。
怎么挑选完美旅伴呢？有几个特征供你参考。
– 专长是规划行程
– 方向感超好，简称人工GPS
– 超会拍照！快门一按，凡人立马变超模！
– 省钱专家
– 吃货 （就算不好吃的东西，看他吃都觉得怎么那么好吃啊！）
如果你身边有这些朋友，马上tag 他，jio 他们一起去旅行吧！
Perfect Gadget
这个很重要！所以，要说三次。
万能插座！
万能插座！
万能插座！
Perfect Safe
很多人会将重要资料存在电话，万一旅途中手机不见，怎样？
不妨旅行前，将所有个人资料 （护照、银行帐号等）和重要联系储存在电邮，
就算所有东西不见，仍可在警局上网开email。
Perfect One
一个人的旅行，可以享受自由自在。只不过，独自旅游要注意安全。
电影《127小时》提示了一个重要讯息，如果你打算一个人独自出游，
记得和家人、朋友告知一声，不要搞神秘装低调，且定时保平安。
建议有至少一个紧急联络人，告知对方你的旅程，住宿地点以及航班。
Perfect Celebration
预订机票和住宿前，不妨先登入国家观光旅游网站搜寻一整年将会进行的节庆盛事，
如传统祭典、电影节、音乐节、文化艺术节、时装周、世界锦标赛等等，让旅程增添更多趣味和回忆。
现在你准备好去旅行了吗？祝你旅途愉快！
PS：记得拍美美的照片跟我们分享唷！
编辑：Jackson
图片来源：网络