这是一张“争取美好未来” 的清单

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第14届全国大选趋近，虽然日子未定，但大选话题沸沸扬扬，

还可见路边挂满了旗帜，看来准备功夫正如火如荼地进行。

那你呢？

是否准备好履行这一项极为重要的公民责任呢？

无论你是刚满21岁的首投族；或是5年前来不及投票的26岁首投族

以下的大选投票清单应该可以帮到你哦！

B E F O R E E L E C T I O N ▐ 大 选 前



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选民资格

选民只能在登记6个月后才能投票。

举个例子，如果全国大选落在2018年5月份，那么在2017年11月前登记的选民就能投票。相反的，12月后才登记的选民无法投票。

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如果你已登记为选民，但不确定自己是否已被纳入选民册，你可以透过以下方式查询你的选民资格：

方法1：浏览 http://daftarj.spr.gov.my/ ， 输入身份证与验证码

方法2：输入SPR<空格>SEMAK<空格>身份证字号 ，发送至15888

(RM0.20/则)

投票地点和时间

选民应该在大选前检查资料，以了解正确的投票地点和时间，确保投票过程顺利。

海外邮寄投票

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符合资格的海外选民可申请邮寄投票。填写表格（1B）的相关指南可从www.spr.gov.my下载。申请会在国会解散当天截止，任何在当天午夜之后才提交的申请将不受理。

免费更改航班日期及时间

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国泰航空及马印航空日前宣布，若大马公民所订购的航班日期落在大选日，则可免费更改航班或日期，以鼓励大马人在来届大选投下神圣一票。

更新居住地址



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长期在外工作的游子欲履行公民责任，可前往国民登记局（JPN）更换大马卡地址，然后前往选委会办公室或邮政局更改投票地点。这样即使不返乡也可以履行公民权利。

D U R I N G E L E C T I O N ▐ 大 选 当 天

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携带身份证

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投票当天记得携带身份证（MyKad）让选举委员核对身份。选举委员将要求你出示手心手背，确保没有沾上墨汁，才会在你的左食指上涂墨。

选票票根

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马来西亚选举委员会表示：如发现选票遭墨水弄脏或损坏，只要选票还未投进投票箱，选民可要求更换新选票。

此外，选民也禁止在选票上涂鸦甚至写下谩骂、讽刺等挑畔字眼。

投票绝对保密

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投票过程与内容是绝对保密的。请避免亮票、将隐私资料泄露或公开上传至社交媒体网站！记住咯，不是什么都可以Insta story 或 Facebook Live 的 ok?

勿随意交出身份证

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投票日当天勿轻易把身份证，转交予任何人，以免身份遭 “滥用”或“盗投”。

衣着整齐

除衣着必须端庄整齐外，避免佩戴或穿着印有党徽或党旗的衣服。

视障及身障人士

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视障及身障人士可由另一位符合选民资格的“亲人”签署表格10后，依照该委托人的口述代为画票及投票。“亲人”局限于父母、兄弟姐妹、夫妻及儿女。若无亲人陪同，则交由选委会人员代劳。

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选举是国家大事，是全民共创国家前景的日子

这一次大选结果将会如何？

答案在您手中。

国家未来发展及前景，由您决定。

～ 祝您投票顺利！～