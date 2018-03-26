这回老师们又疯了 写作能力有多重要，看了你就知道…

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培养好的写作能力，是学习语文的关键！

但是，明明是认认真真地写作文，

怎么却是笑料百出，让人啼笑皆非，甚至捧腹大笑呢？

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你赞同吗？

我们都曾经有那么两个共同朋友——小明和小红。

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错别字的出现也许是你不细心认字，懒惰查字典，

又或者一些字确实就是难写、难认、难记。

但是写文章时，错别字还是要避免啊，

要不然一个错别字便会让要传达的意思大不同哦！

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成语也别乱用哦!

语言是一门博大精深的学问，所以平时必须熟懂一些成语，

确认意思后，才写进文章里，以免弄巧反拙啊!

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但有的时候，真的不得不佩服孩子们的天真。

只是，这是作文呢！字数也太少了吧？

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哎哟……记得要弄懂题目的意思，才下笔啊！

文不对题，老师的评分可不会手下留情呢！

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虽然这关联词的概念搞懂了，但是句子也未免造得太……..

写文章必须要有诚意才行啊！

写作不但可以提醒你的写作水平、培养对语言的兴趣，

还能锻炼你的逻辑思维能力，活跃大脑，

而且写作和语言一样，都是一种表达方式。

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试想像，那些各领域的杰出人士如果不善于表达，

如何能与他人完美沟通？

如何能把自己的想法或计划发表得淋漓尽致呢？

看过以上的图，大笑一番后。

你的写作能力又如何呢？

不知道？

那你可以参加 “Sunway Oxbridge 双威—牛津—剑桥英文写作比赛”，

测试一下自己的写作能力，

同时赢取总值 RM28,000 的现金奖及总额 RM190,000 的双威学院奖学金！

这项比赛是由双威集团、大马牛津剑桥协会、谢富年基金会、

双威大学及蒙内斯大学联合主办，双威Pals客户忠诚计划协办，

并获大马教育部认可。

凡就读马来西亚教育课程纲要的中一至中五学生皆可报名参赛。

比赛将依据年龄分为两组，分别为：A组，中一至中三；B组，中四及中五。

赶紧结合你的写作能力及创意点子！

依据各组别的作文标题，写出一篇属于自己的文章，

并于3月26日开始，至4月24日晚上8点前，

把你的原创作品上载至https://www.sunway.com.my/essay/

*温馨提醒：别犯以上的错误哦*