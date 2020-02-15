这些行为会让女友生77！男士别再犯了~

在男女关系中，男生常常会不知道自己究竟做错了什么，导致另一半那么生气。
外国就有网站《Yourtango》访问心理学博士，列出了会让女友生气的6种行为，男士们一定要留意呀！
- 语气冷淡
- 不带感情的跟她说话 男士们即使收工觉得疲惫或有压力时，也请尽量不要以冷淡的语气跟另一半说话。要知道女士总会希望你是以期待的心情去与她见面。最 好的状态就是在见另一半前能够重整心情，但假如你心情一时三刻不能调节或有心烦的事，建议你先让另一半知道，而不是在另一半不知 道的情况下用冷淡语气又没有感情的跟她说话，这样会很影响双方关系的呢！
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- 在聚会上让她独自一个
不论女士们是内向还是外向，如果两人选择一起出席聚会或活动(尤其有女方不熟悉的朋友聚会)，都希望能够跟你一起行动，在需要跟朋 友聊天的时间记得别把她冷落放她在一旁不理，这样会让她觉得自己不版重视和无所适从。
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- 当她害怕时 忽略她的感受 甚至取笑她
女士对你信任度愈高，就会愈气你。很多男士都喜欢拿另一半害怕的事情说笑，但要记住，女生在害怕的时候需要的是你的陪伴，而非令 她更加恐惧。适当的说笑是可而，但请记得适可而止，千万别忽略她们真正的感受。
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