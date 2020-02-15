这些行为会让女友生77！男士别再犯了~

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在聚会上让她独自一个

不论女士们是内向还是外向，如果两人选择一起出席聚会或活动(尤其有女方不熟悉的朋友聚会)，都希望能够跟你一起行动，在需要跟朋 友聊天的时间记得别把她冷落放她在一旁不理，这样会让她觉得自己不版重视和无所适从。