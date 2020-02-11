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这个情人节不再一个人度过！5大Tips让你摆脱单身，尝到甜甜的爱情！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
这个情人节不再一个人度过！5大Tips让你摆脱单身，尝到甜甜的爱情！
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随着情人节即将来临，单身男女肯定会在各种社交平台上被情侣档闪瞎，一整天下来吃狗粮都饱了～（嗝～）虽然人们都说其实单身非常自在自由，单身也可以很幸福，但有时候还是渴望身边有个人可以一起分享喜怒哀乐啊～

心里有了想摆脱单身的念头，但不付诸行动怎么能成真呢？接下来小编要安利你们这些超实用Tips！势必让你这个情人节也可以摆脱单身，过个甜甜的情人节！

5大Tips让你摆脱单身！

#1 保持积极心态

没错！虽然脱单并不是一夜之间就可以成真的事，但绝对不可以自暴自弃，最好的心态就是时刻保持阳光、积极向上的心态去面对生活！要相信吸引力法则：优秀的人往往也会吸引到优秀的人的瞩目哦！

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#2 通过工作充实自己

谈恋爱吃饭看电影送礼物都要花钱，肯定需要稳定的薪水来维持这些开销！因此，努力工作让自己升职或在职场上受到肯定也是脱单非常重要的元素之一哦！忙碌的工作虽然让人精疲力尽，但精神上的充实却可以让一个人的魅力由内散发出来哦！

#3 扩大朋友圈

生活中除了工作就是学习？身边不乏都是清一色的男生或女生？是时候扩展你的交友圈啦！开拓你的人脉关系，脱单的机会自然也就会增加啦～不要再做个宅在家里的孩纸了，下次朋友jio你出去不要再拒绝人家，勇敢踏出第一步去赴约吧！搞不好下一个放闪撒狗粮的人就是你啦！

还有哪两个tips呢？点击这里

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