生活 Lifestyle 还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！ by Vicky 丽盈 10 April 2020 written by Vicky 丽盈 10 April 2020 Advertisement 在3年前曾⼤摇⼤摆闯进老爸BBC现场连线的“熊孩⼦”⼜回来了！这次男主⾓罗伯特凯利带着当年爆红的⼀家四⼝亮相，与韩裔妻⼦分享韩国抗疫形势以及封锁在家照顾好动孩⼦的不易。 Advertisement 凯利在这次连线道：“我认为这⾥（韩国）的社会遵从性非常⾼。你不会看到你在美国看到的那种东⻄，⼈们拥挤在海滩上，⼈们拒绝离开地铁，诸如此类。韩国⼈的反应真的非常好，这就是为什么曲线现在变平了，每天只有100例（病例）。所以它实际上是非常成功的。” 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 张超遭爆「噼腿N女」带小三堕胎！ 被发现房里有女生内裤 next post WHO总干事指控台湾，记者会上连续飙骂3分钟！炎亚纶怒轰批评！ You may also like 约翰逊已离开重症监护室 精神状态非常好 10 April 2020 防长：就算行动管制令解除，人民依然不可以群聚！ 9 April 2020 破纪录~美国一天新增1922人死于新冠肺炎！ 9 April 2020 学生安全优先考量，学校15日不会开课！ 9 April 2020 【新冠肺炎】违反行管令者「直接罚款RM1000」即日起实行！求情也没用 9 April 2020 【Rebate好消息！】大马天然气公司给特定住户「享受RM100回扣」4月直到9月！！ 9 April 2020 全球新冠肺炎确诊病例超150万！纽约疑在无人岛埋葬新冠肺炎死者 9 April 2020 约翰逊病情改善：能够起身坐着，与医护人员交谈 9 April 2020 防长宣布，政府将派发2426万个口罩给人民！ 8 April 2020 【懒人包】中小型企业经济振兴附加配套 | 员工 Q&A 8 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.