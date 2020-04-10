还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！

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在3年前曾⼤摇⼤摆闯进老爸BBC现场连线的“熊孩⼦”⼜回来了！这次男主⾓罗伯特凯利带着当年爆红的⼀家四⼝亮相，与韩裔妻⼦分享韩国抗疫形势以及封锁在家照顾好动孩⼦的不易。

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凯利在这次连线道：“我认为这⾥（韩国）的社会遵从性非常⾼。你不会看到你在美国看到的那种东⻄，⼈们拥挤在海滩上，⼈们拒绝离开地铁，诸如此类。韩国⼈的反应真的非常好，这就是为什么曲线现在变平了，每天只有100例（病例）。所以它实际上是非常成功的。”

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