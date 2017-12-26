迎接2018！如何准备跨年活动？

2018年即将到来，你准备好怎么去迎接了吗？

简单又温馨的跨年活动

1）准备丰盛的晚餐

往往在过年过节外出享用晚餐都回特别拥挤多人，不如在家好好准备，来个丰富的跨年大餐！给每个人分配不同的任务、菜谱或工序。食物的选择可以包括海鲜、鱼、素菜等，加上大量的新鲜沙拉和开胃菜，这可令食物清淡且种类繁多。在餐桌的摆设上可以稍微讲究，例如准备好看的蜡烛、用最好的餐具、换上新的桌布，你可能吃不起高档餐厅，但这么一种气氛下享用跨年盛宴，也是挺温馨享受的！

2）一起做某些事情

在元旦前夕应该把握共享欢乐的时光，即便只是坐在一块儿闲聊，回忆一整年经历了哪些事情，也是家人间沟通相处的好方法。此外，可以一起欣赏电影、或办一场属于自己的音乐会，也可以一起玩一些桌面游戏，例如设计一个以桌面游戏为主的夜晚，为赢家准备丰厚的奖品。这些都可让整个跨年的活动变得更丰富有趣。

3）共同展望新的一年

一起为家庭计划确认一个新的开始，例如明年来一趟旅行、买一间房子、一起体验生活等等…… 然后，让每个人宣布自己的新年愿望，让家人能在未来的一年相互监督是否有执行自己的愿望！例如，你想减肥，你可以让你的家人把零食藏好或者给你提供健康均衡的食品。

4）邀请其他家庭或朋友参与

邀请邻居来参加聚餐，或者参与游戏。享受亲密的交谈，纵情欢笑，分享不掺杂纷扰和陌生的回忆。

5）留意时间

事先计划好关于倒计时的想法，例如燃放烟花、击鼓、尽可能大声地喊出“新年快乐”、按响汽车喇叭、在院子里欢呼和舞蹈等等。此外，可以在午夜打开一瓶香槟与家里的其他人分享。孩子、青少年和禁酒者可以选择不含酒精的其他饮品。

6）拥抱和亲吻身边的人

不要忘记给你的家人或是约会对象一个拥抱或吻！让对方在新的一年继续成为你生活的动力！

资料来源：WikiHow

图片来源：Pexels

编辑：淑婷