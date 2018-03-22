迎合别人压抑自己？请偶尔提起勇气说“不”！

因为“不想被讨厌”，才会去迎合别人

★一旦迎合别人，就会违背自己的意愿。

★因为违背自己的意愿，所以不开心。

总是被旁人耍得团团转的人

一群好朋友聚在一起有着无比的欢乐时光，但如果这群好朋友常常在周末把你约出来，你会不会觉得难以拒绝呢？即使自己很想在家休息，也因为某种“无法拒绝“的理由给拉了出门。结果发现，其实跟他们出去玩，一点也不开心。

隐藏在“无法拒绝”背后的恐惧感

明明不愿意，却还是参与了团体行动，背后的原因就是“不想被孤立”和“不想被讨厌”。很多人害怕自己要是脱离了团体，就会失去归属，就是这种恐惧感让她无法拒绝别人，想改善这种情况的最好方法就是果断拒绝不想接受的邀约。

不敢拒绝的人一般比别人更在意对方的心理，然后就会压抑自己的情绪，因为会以对方的想法为优先。这类型的人会为了满足旁人的期待而违背自身意愿，结果就是让自己不开心。

斩不断的人际关係会导致坏心情

团体生活中许多人都有斩不断的人际关係，就像不爱看戏的A平时很受B的照顾，某一天收到B送的戏票，虽然A的真心话是不想看戏，但还是勉强答应了。

结果，B一心认定“跟A看戏能让他开心”，从此之后一有机会就会约A看戏，到最后A也不敢说自己其实不喜欢看戏，所以感到压力很大。

每个人或多或少都有类似的经验，好比不敢不送年终礼品或贺年卡给曾经照顾过自己的人，或是不敢拒绝上司的酒席邀请，社会中这些複杂的人际关係，让每天都过得不愉快。

提起勇气说“不”

对于讨厌的事，请提起勇气，试着说“不”。

对于不合胃口的伴手礼，可以直说“很抱歉，我不爱吃”；面对不想参加的聚会，回答“我有事不能去”也OK。

总是压抑自身情绪的人，都会对说“不”感到犹豫，但是说“不”也是一种沟通，无论对方立场为何，只要自己不能接受或不能忍受，就要老实说出来。

偶尔有勇气说“不”很重要。

编辑：淑婷

图片来源：Pexels

资料来源：MSN生活

