生活 Lifestyle 过渡首相敦马：3月2日国会选首相 by Tofu 27 February 2020 written by Tofu 27 February 2020 Advertisement 过渡首相敦马哈廸说，国会将于3月2日召开特别会议，选出新任首相。他说，若没有人获得大多数支持，会举行闪电大选。另外他也指出，获得大多数议员支持出任首相者可委任本身的内阁，且不用根据政党。 Advertisement Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 萧敬腾线上音乐会 连线医护人员鞠躬感谢 You may also like 【大马卫生部正式警告】新冠病毒可透过液体传播，人民切勿购买『来历不明』的冰块！！ 27 February 2020 最新！过渡首相敦马哈迪全国直播演说向国人道歉「无法接受与巫统共组政府」 26 February 2020 家中老二的4大特征，老二比较XX？ 26 February 2020 雪隆区必吃的4家千层蛋糕专卖店 25 February 2020 【茨厂街5大必去复古风咖啡馆】老旧年代感爆灯，中西合璧美食让人无法抗拒！ 25 February 2020 敦马受委任为过渡首相！继续负责管理国家，至直委任新首相和新内阁的组成。 24 February 2020 行动党全力支持敦马继续任相 24 February 2020 阿兹敏与10国会议员退党 成为独立议员 24 February 2020 结党宣布退出希盟！ 24 February 2020 首相敦马正式宣布辞职！ 24 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.