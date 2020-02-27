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过渡首相敦马：3月2日国会选首相

by Tofu
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过渡首相敦马：3月2日国会选首相
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过渡首相敦马哈廸说，国会将于3月2日召开特别会议，选出新任首相。他说，若没有人获得大多数支持，会举行闪电大选。另外他也指出，获得大多数议员支持出任首相者可委任本身的内阁，且不用根据政党。

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