辣死你吗？马上来学轻松解辣三大招！

辣不仅是一种味道，还是一种味蕾刺激。许多人很爱吃辣但又怕无法承受被辣死的痛苦，所以对辣又爱又恨。其实只要学会解辣的方法，就不用害怕吃辣了。

要知道如何解辣，就得先明白为什么我们会觉得辣。这全因为“辣椒素”这物质所导致的。以生理学来说，辣属于一种痛觉，只不过很多人都能接受它。

大部分人都会有错误观念，认为喝冰水能解辣。但这方法治标不治本，因为喝冰水只能缓解辣椒素对舌头的刺激和降温，但是却无法改善对人体的伤害。原因是水的“高度疏水”无法溶解辣椒素。其实，只要善用一些容易取得的东西，就可以简单解辣了。

1.吃醋

第一种方法就是吃醋，由于辣椒是碱性，而醋是酸性的，它俩结合一起就可中和辣味，帮助消除辣意。因此，在吃辣时，适量的加点醋在食物里就可消辣。它还能帮助促进消化。

2.吃乳制品

每当吃完辣，可以再吃一些乳制品，例如牛奶、冰淇淋、优酪乳、鸡蛋，因为它们含有大量蛋白质，可以化解疏水物质，即排斥水的物质，帮助解辣。

3.放盐

在你辣到受不了的时候，可以放一小匙的盐巴在舌头上，含10秒后吐出来，再以清水漱口。吃盐能减少嘴巴里的灼热感，因为它的咸味能够刺激舌头的味觉，使辣味的刺激降低。但是切记不要放过多的盐巴，不然就会导致过多的刺激，会让你的舌头更难受。

爱吃辣的朋友赶快学起来吧！但这里有个温馨提醒，就是别为了解辣，而使用错误的方法。很多人认为喝酒能解辣，但其实是不太正确的。关键在于酒精浓度，即如果你想使用酒精来解辣，就必须要喝酒精浓度20%以上的，但喝了之后，即使解了辣，不胜酒力的人或许就醉了。因此，最好还是使用正确的方式来解辣，避免伤害身体。

编辑： Carylnn /Angel 迎晶

资料来源：ChinaTime、 东森新闻、百度知道

日期：24/01/2018