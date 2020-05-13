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踏入第二阶段有条件行动管制令了！这10项活动你依然不可以进行！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
踏入第二阶段有条件行动管制令了！这10项活动你依然不可以进行！
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第二阶段有条件行动管制令正式开跑！根据最新颁布的宪报，民众获准出席葬礼，条件是出席人数不能超过20人。根据卫生部在宪报上颁布的第二阶段行动管制令：任何私家车都不能载超过3人（即一车共4人，包括司机），而这些乘客必须是住在一起的人。 至于出租车、德士、机场德士、豪华德士或电子召车，每趟行程还是不能载超过2名乘客。

另外，在最新有条件行管令下，往返大马半岛和沙巴或砂拉越的航空载客量，不可以接载超过一半或最高66.6%的乘客量。之前的规定是，每次只能接载原有载客量的一半乘客。第二阶段有条件行管令有效期从5月13日至6月9日。

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宪报阐明，在这期间，民众依然被禁止参与群集或游行活动，无论是基于经济、宗教、教育和学习、体育、娱乐，社会或文化目的。不过，民众可以在开斋节、东马砂拉越和沙巴丰收期间群聚，但必须根据卫生总监的指示。

第二阶段有条件行管令特别提到砂州人民的行动情况，并阐明，没有人可以在未经警方的同意下擅自跨县。

 

第二阶段有条件行管令下，有10项活动依然被禁止，即：

  1. 可能有多人聚聚的娱乐、休闲和运动活动
  2. 夜总会、酒吧包括在这些场所经营的餐馆
  3. 宗教庆典、文化及艺术活动
  4. 可以导致群聚的商业活动
  5. 投注、博彩、赌博机、彩票和跑马、赌场等
  6. 在员工宿舍及住宿的活动
  7. 禁止在服饰店试穿衣服，以及在店内准备化妆品试用装
  8. 禁止理发店及美容院提供服务
  9. 拍摄电影、电视剧、纪录片及广告。
  10. 涉及在公共场所销售性质的金融与银行服务

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