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跨州需申请通行准证 总警长：雪隆来往不必报备

by Tofu
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跨州需申请通行准证 总警长：雪隆来往不必报备
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全国总警长丹斯里阿都哈密促请民众勿在“行动管制”14天执行期间擅自出行，如情非得已则必须先向警方报备，以取得“跨州通行证”。

他今日召开特别新闻发布会时指出，这项举措将在18日午夜12时开始实行，民众若需要出远门，可事先到临近警局或警区总部填写表格，并且出示相关出行文件证明：“警局局长将会询问申报者出行的目的和原因，若理由充足才会发出通行证”。

民众若要跨州出远门的条件： 

●亲人逝世
●家人病重
●本身及家人接受医药治疗
●其它事件则交由警局局长判断

另外他补充以雪州和吉隆坡为例，这两地皆被归为巴生河流域地区，往返这两地的民众无需报备。

与此同时，他劝告民众遵从1988年传染病控制及防范法令，警方现阶段采取温和手法，即先劝告民众，若民众执意违反法令，警方将进一步警告民众。有鉴于此，他呼吁民众配合政府的防疫措施尽量留在家中，有必要出行时务必诚实申报，切勿自私找借口出游。

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行动管制前夕 民众在警局外排队苦等

【警察局现场】全国总警长阿都哈密宣布民众跨州要向警方报备，晚间就有大批民众聚集在各警察局外等候。不过有民众投诉，来到了警察局却被警员告知未准备好，所以民众只能继续在警察局外等候。拍摄地点：吉隆坡金马警区总部· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·【百格telegram】新闻送到你手中 https://t.me/pocketimes【新冠病毒事件簿】https://bit.ly/2UTdFNn【更多新冠肺炎新闻】http://bit.ly/sinchewnCov【全国行动管制图集】http://bit.ly/2wbKMlG【洗手洗对了吗？】http://bit.ly/2v2QzZH【口罩戴对了吗？】http://bit.ly/37BJPAJ#百格 #pocketimes#行动管制 #PerintahKawalanPergerakan#covid19 #coronavirus #novelcoronavirus#新型冠状病毒 #武汉肺炎 #新冠肺炎#勤洗手戴口罩 #不确定别乱传

Posted by 百格 Pocketimes on Tuesday, March 17, 2020

另外，他也劝请民众勿散播未经证实的消息，以避免引起社会恐慌；警方将援引1998年多媒体及通讯法令第233条文调查并对付涉及者。

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资料来源：星洲日报

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