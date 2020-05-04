跨州申请看这里：更新“Gerak Malaysia”或提交表格(含指南)

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武吉安曼刑事罪案调查部总监拿督胡兹尔呼吁欲申请跨州出行准证的申请者，可从即日起更新手机应用程式“GerakMalaysia”至2.0，并填妥出发地点和目的地，以便警方审查民众的跨州申请。民众目前可通过Android版本GooglePlay立即更新“GerakMalaysia”应用程式，而苹果手机版本AppleStore最迟将于4日可作出更新。

至于已透过Gerak Malaysia手机应用程提出申请及获批准的民众，可在7日开始至本月10日之间跨州，但每人仅有2天时间完成跨州，并且只能在指定的日期内出行。

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各州返城指定日期：

日期／州属

5月7日／吉隆坡

5月8日／霹雳、柔佛和吉兰丹

5月9日／玻璃市、吉打、槟城、马六甲和彭亨

5月10日／雪兰莪、森美兰和登嘉楼

至于无法透过智慧型手机使用Gerak Malaysia线上提出申请的公众，受促下载表格并填写完整后，交由附近警方审查。