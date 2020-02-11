跟着这几种方法，包你存到钱！

Advertisement



俗话说钱不是万能，但是没有钱万万不能！不论你是学生党还是上班族，不管收入多还是少，都一定要多多少少存一点钱，才能以备不时 之需！存到一笔数目不论是在紧急状况救命，还是买奢侈品/旅游来犒赏自己，有一个备用钱是很重要的！

其实存钱最重要的是养成习惯，那下面就教几个不同的存钱法，来看看哪个对你来说最容易达成吧！

1 – 365天存钱法

这是一个每天存钱的方法，你可以打印一张1到365的数字表，进行为期一年的存钱。 你可以根据自己的经济能力来决定储蓄多少，如果第一天存1块，第二天2块 —— 一年下来你可以存到RM66,795！方法当然是可以灵活变通的，你也可以选择从RM0.10，RM0.50开始，只要坚持每天存钱、贯彻理念，总会有收获的！

Advertisement



2 – 52周存钱法

如果你没办法每天，那就每周进行存钱吧！你可以在第一个星期储蓄10块、第二个星期20块，一年后的第52个星期你就有一笔RM10,000 的存款啦！当然你可以变通数额～ 坚持每周都储蓄就对了！

3 – FD存钱法 如果你存到RM1000了别只是留着现金，你可以到银行/上网进行定期存款(Fixed Deposit)，坚持期满前都别使用这笔钱，这样不仅留得 青山在，还多了一定的利息呢！

点击这里看看还有哪些存钱撇步~