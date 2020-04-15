超过85%患者感染前已经患有疾病！大马卫生部公布本地疫情5个事实

Advertisement



大马在4月14日新增170起例新冠肺炎病例，累计4987例；5例死亡病例，累计82例；治愈202例，累 计2478例。

目前仍有60例重症病例。 马来西亚卫生部（ KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA）在今日公布有关马来西亚 COVID-19 死亡病例的5个事实：

Advertisement



在82宗死亡病例中（截止4月14日中午12点），男性占近75％。 超过30％的死亡病例来自Sri Petaling的聚会 超过50％年龄在60岁或以上——高风险组 超过85％的患者已患有疾病如：糖尿病和高血压 那些拥有疾病史的60岁以上患者，和没有健康问题的患者相比，病情更为严重

5 facts on #COVID19 deaths in Malaysia. 1. Of 82 deaths (12pm, 14 April) almost 75% were men.2. More than 30%… Posted by KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA on Tuesday, April 14, 2020

在这段时期，居家防疫真的非常重要。

想知道更多详细报导，点击Rojaklah！

照片摘自网络