娱乐 Entertainment明星 Celebrity 超级甜！窦骁深夜撒狗粮 晒女友何超莲日常照庆一周年 by Tofu 29 April 2020 written by Tofu 29 April 2020 Advertisement 4月29日凌晨，窦骁久违晒出与女友何超莲的多张日常照大撒狗粮！其中有偷拍女友吃东西的、一起在海边吃晚餐的、挑战山地摩托、在泳池边搞怪的，照片中俩人都超恩爱甜蜜。随后，何超莲也在评论区甜喊男友“憨憨”。这一波深夜放闪引来许多粉丝们兴奋直呼：“希望两人幸福久久”、“这大半夜的狗粮～要一直甜下去哦！”，留言纷纷祝福两位。 Advertisement 其中一张“超直男马赛克”也让许多粉丝们爆笑 据悉，两人于2019年4月28日发文承认恋情，当时身为何超莲好友的邓紫棋也有留言表示希望窦骁好好照顾她“老婆”。 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 超模吉吉哈蒂德和前One Direction成员赞恩马利克升格当爸妈！女友怀孕已五个月 next post 母亲逝世回国隔离 获当局通融 长子穿隔离衣奔丧 You may also like 罗志祥第三度发声！“请不要再攻击我妈妈了” 29 April 2020 恭喜！EXO成员Chen的老婆生了！ 29 April 2020 韩国2020福布斯名人榜公布 多位艺人和团体组合都成功入榜！ 29 April 2020 盘点《我们的乐队》3大看点 | 大马选手被高度认可 | Chapters 29 April 2020 超模吉吉哈蒂德和前One Direction成员赞恩马利克升格当爸妈！女友怀孕已五个月 29 April 2020 罗志祥「后宫」爆4女神级花名单！周扬青再发声：别再关注小号 29 April 2020 罗志祥11年前秘恋李毓芬，恺乐、周扬青都算小三？约会多人SOP曝光！ 29 April 2020 言承旭、沉月爆不和！合拍《我好喜欢你》私下互相嫌弃 29 April 2020 旧事重提 罗志祥被爆曾经酒店密会周秀娜？！ 28 April 2020 罗志祥丑闻被爆之后 他损失多大？！ 28 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.