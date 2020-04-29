超级甜！窦骁深夜撒狗粮 晒女友何超莲日常照庆一周年

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4月29日凌晨，窦骁久违晒出与女友何超莲的多张日常照大撒狗粮！其中有偷拍女友吃东西的、一起在海边吃晚餐的、挑战山地摩托、在泳池边搞怪的，照片中俩人都超恩爱甜蜜。随后，何超莲也在评论区甜喊男友“憨憨”。这一波深夜放闪引来许多粉丝们兴奋直呼：“希望两人幸福久久”、“这大半夜的狗粮～要一直甜下去哦！”，留言纷纷祝福两位。

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其中一张“超直男马赛克”也让许多粉丝们爆笑

据悉，两人于2019年4月28日发文承认恋情，当时身为何超莲好友的邓紫棋也有留言表示希望窦骁好好照顾她“老婆”。

资料来源：新浪娱乐