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赵丽颖PO「汉堡对比暗示图」掀网友猜测和《有翡》改编有关

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
赵丽颖PO「汉堡对比暗示图」掀网友猜测和《有翡》改编有关
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中国女星赵丽颖生完孩子后已经在日前复出了，目前正和以《陈情令》爆红的王一博合作电视剧《有翡》，不过14日她却意有所指的PO出一张图，图中是两个汉堡的对比图，不少网友一看瞬间推敲出其中隐喻，感叹目前娱乐圈不成文的规定，真的让人很心寒。

电视剧《有翡》的拍摄工作正如火如荼进行中，赵丽颖却分享「汉堡对比图」，图中一个汉堡的用料丰富，肉排、生菜、起司一样不少，另一个汉堡缩水严重，大小仅剩一半，乍看之下会以为她只是在说汉堡偷工减料，但图上的字却引人注意，前一个用料实在的汉堡旁写了「原着」，另一个则标记「改编」。

看到这张图片，网友立刻联想赵丽颖是否对目前《有翡》剧本的改编不满，推敲出汉堡意味着「原着汉堡看上去十分诱人，但改编的汉堡少了很多精华内容」，因此粉丝担忧如果这样的隐喻属实，那势必会影响作品的呈现，最后被推上第一线承担骂名的免不了又是演员，不少真正的好演员因此吃了闷亏。

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除此之外网路上紧接着传出，有网友爆料《有翡》剧组女配角们的问题，女二加戏严重但还算不影响女主角人物设定，但女三号除了抢了女主角的人设外，甚至硬生生加了和男主角的感情线，「加戏」这部分让网友怒不可遏，直言会毁了原着、害了演员。

虽然赵丽颖的指控以及网友的爆料目前尚未获得证实，但近几年中国影视剧拍摄过程中，「加戏」、「改剧本」等问题层出不穷，不少知名小说改编的电视剧在播出后，都曾被书迷痛骂剧情被改到看不出跟原着有什么关系，演员加戏更是让女主角或男主角的存在变得薄弱，前段时间播出的《陈情令》在拍摄时就遇过这样的问题，剧中「温情」的扮演者孟子义就曾被质疑莫名多出和男主暧昧的戏份。

为了避免类似事件重演，赵丽颖的粉丝后援会在第一时间发声，呼吁剧组：「请尊重演员付出，请尊重女主地位，请尊重作品质量口碑，请尊重粉丝诉求给出明确回应。」并要求赵丽颖的经纪公司跟进后续，保护好自家艺人，提出真实可行的解决方案。

新闻来源： ETtoday

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