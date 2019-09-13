赖美云惊传患病「退团火箭少女」 Yamy秒PO合照打脸！

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中国女团「火箭少女101」12日惊传21岁成员赖美云退团，以后只是挂名，不会再参与活动，引发外界揣测，甚至传出她疑似心理出问题，引发大批网友热议。

有网友透露得到内部消息，「火箭少女的赖美云已经提前退团，以后只是挂名，不会再跟火箭少女活动了，解散演唱会也不会去，剩下的时间里火箭少女都是10人团。」

除了爆料疑似退团，有网友怀疑女偶像疑似心理出问题罹患忧鬱症，「最近被队友粉网暴加重了病情」、「是退还是被退」、「那么热爱舞台，怎么会轻易放弃了呢？」

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赖美云因为退团谣言而一夜之间成为热搜人物。她的私人帐号也被挖出，曾经发表过不少手绘漫画稿，其中一张画作里「少女甜美笑容被缝起」，引发忧鬱症联想，加上最近因为身体不适休养，已经缺席几次团体活动，没想到竟被谣传已经退团。

消息传出后不久，火箭少女101队长Yamy在微博上PO出了团体聚餐照片，疑似为队友退团的传言「闢谣」。Yamy上传的聚餐合照配文写下：「提前祝大家中秋节快乐呀！！！」照片裡可看到队长Yamy以及团员们，包含赖美云也在场，聚在一起和乐融融。

爆料的网友随后也PO文道歉，坦承因为跟某网友结怨，一怒之下编造谣言，没想到事情越滚越大，让中国多个娱乐八卦博主跟风议论，最后网友只好公开道歉并求各方删文。

新闻来源: Ettoday