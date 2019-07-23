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赖冠霖解约CUBE娱乐原因曝光！无法再信任公司

by Vicky 丽盈
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赖冠霖解约CUBE娱乐原因曝光！无法再信任公司
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韩国团体「Wanna One」成员赖冠霖日前惊传向经纪公司「CUBE娱乐」提出解约，他的律师22日出面证实消息，并透露跟公司解约的原因，包括CUBE娱乐未经本人同意就转让赖冠霖的大陆活动经纪权，以及私自製作印章、假冒同意书等等，导致艺人无法再信赖公司。

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律师指出，赖冠霖在2017年7月跟CUBE签下合约，中国方面的活动经纪权却在2018年突然被转卖给第3方，而他本人、父母事先并没有同意，甚至直到2019年4月才知道此事。然而在行程管理上，韩国方安排的工作曾和中国方冲突，导致赖冠霖在拍摄中国节目时出现问题，甚至和湖南卫视的关系变得不佳。

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赖冠霖得知合约状况有异，6月向经纪公司反应违约疑虑，但CUBE娱乐拿出本人盖章的文件，表示并没有违反合约的问题。然而，赖冠霖从来不曾在合约上盖过印章，也没有同意公司以他名义刻章，疑似是CUBE娱乐擅自伪造同意文件，导致赖冠霖认为无法再信赖公司，在7月提出解约要求。

此外，律师透露，其实赖冠霖一开始希望跟CUBE和解，私下解决合约冲突问题，但遭到对方以「没有违约」为由拒绝，甚至闹上新闻版面，因此只能走上诉讼一途。关于CUBE表示「赖冠霖是为了单独活动才提出解约」一事，律师也表示报导不是事实，希望借由此次说明，让粉丝和大众正确了解状况。

资料来源：ETTODAY

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