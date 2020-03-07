贾静雯称修杰楷「人生导师」晒庆生合照放闪 梧桐妹懂事祝福两位爸爸生日快乐

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修杰楷6日过37岁生日，老婆贾静雯不忘PO文放闪，「我跟修，不是最优的典范，却是最愿意面对过往及未来的好伙伴，未来不知道会如何，但谢谢你在我这阶段的陪伴，有你在，真的满好的，生日快乐」。贾静雯前后任老公孙志浩与修杰楷巧合在同一天生日，贾静雯大女儿梧桐妹也PO文：「生日快乐两位爸爸们。」

贾静雯感性对修杰楷喊话：「这男人，在我生命出现一段时间，好与不好，大众已多评论，对我，没有好不好，只有合不合适；这男人，可沟通，即使爱面子，也因为爱我而懂得收；这男人，不是没脾气，但也因为四娘教子，而磨到配合⋯你说，这是好还是不好？我只能奉劝天下女性，没有最完美的伴侣，只有最能沟通包容而产生的另一半，没有最完美的组合，只有最能互补的人生导师。」

而贾静雯大女儿梧桐妹，也是咘咘、Bo妞同母异父的姐姐，6日迎来爸爸孙志浩和修叔叔的生日。她在社群网站上传与这两人的合照并贴心地献上祝福「两位帅哥生日快乐喔哈哈，希望你们这一天都可以开心喔，也谢谢爸爸这三年来的照顾，爱你喔；也谢谢修叔叔这四五年几年来的照顾喔哈哈，我也爱你，好啦生日快乐两位爸爸们」。祝贺相当「公平」，让网友赞她贴心懂事。

和前夫离婚10年的贾静雯，过去在梧桐妹毕业典礼上也曾同框合照，不过两家人如今已经是幸福快乐的，让不少网友称赞：“有你们这些爱她的父母，你们也给了她最棒的示范！”

资料来源：ettoday、嘘星闻