主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 贾静雯称修杰楷「人生导师」晒庆生合照放闪 梧桐妹懂事祝福两位爸爸生日快乐
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

贾静雯称修杰楷「人生导师」晒庆生合照放闪 梧桐妹懂事祝福两位爸爸生日快乐

by Tofu
written by Tofu
贾静雯称修杰楷「人生导师」晒庆生合照放闪 梧桐妹懂事祝福两位爸爸生日快乐
Advertisement

修杰楷6日过37岁生日，老婆贾静雯不忘PO文放闪，「我跟修，不是最优的典范，却是最愿意面对过往及未来的好伙伴，未来不知道会如何，但谢谢你在我这阶段的陪伴，有你在，真的满好的，生日快乐」。贾静雯前后任老公孙志浩与修杰楷巧合在同一天生日，贾静雯大女儿梧桐妹也PO文：「生日快乐两位爸爸们。」

贾静雯感性对修杰楷喊话：「这男人，在我生命出现一段时间，好与不好，大众已多评论，对我，没有好不好，只有合不合适；这男人，可沟通，即使爱面子，也因为爱我而懂得收；这男人，不是没脾气，但也因为四娘教子，而磨到配合⋯你说，这是好还是不好？我只能奉劝天下女性，没有最完美的伴侣，只有最能沟通包容而产生的另一半，没有最完美的组合，只有最能互补的人生导师。」

▲▼修杰楷。（圖／翻攝自Facebook／修杰楷）

View this post on Instagram

Advertisement

這男人 在我生命出現一段時間 好與不好 大眾已多評論 對我 沒有好不好 只有合不合適 這男人 可溝通 既使愛面子 也因為愛我而懂得收 這男人 不是沒脾氣 但也因為四娘教子 而磨到配合⋯ 你說 這是好 還是不好 我只能奉勸天下女性 沒有最完美的伴侶 只有最能溝通包容而產生的另一半～ 沒有最完美的組合 只有最能互補的人生導師 我跟修 不是最優的典範 卻是最願意面對過往及未來的好夥伴 未來不知道會如何 但謝謝你在我這個階段的陪伴 有你在 真的滿好的🤣 生日快樂🎂 @lefthere036 #夫妻 #伴侶

A post shared by 賈靜雯 (@alyssachia) on

而贾静雯大女儿梧桐妹，也是咘咘、Bo妞同母异父的姐姐，6日迎来爸爸孙志浩和修叔叔的生日。她在社群网站上传与这两人的合照并贴心地献上祝福「两位帅哥生日快乐喔哈哈，希望你们这一天都可以开心喔，也谢谢爸爸这三年来的照顾，爱你喔；也谢谢修叔叔这四五年几年来的照顾喔哈哈，我也爱你，好啦生日快乐两位爸爸们」。祝贺相当「公平」，让网友赞她贴心懂事。

和前夫离婚10年的贾静雯，过去在梧桐妹毕业典礼上也曾同框合照，不过两家人如今已经是幸福快乐的，让不少网友称赞：“有你们这些爱她的父母，你们也给了她最棒的示范！”

 

资料来源：ettoday、嘘星闻

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

2020年高甜日剧《将恋爱进行到底》 禁欲系医生 VS. 呆萌护士：仿佛看到了江直树和袁湘琴

蔡依林餐厅门口出糗！喷手消毒竟差点酿成大祸

成员雪炫晒小麦色腹肌～甩邻家女孩形象！

李冰冰遭小16岁男友威胁公开私密床照！付天价分手费解决！

闪婚不到一个月 毕书尽发文官宣要当爸爸了！

吴尊爱妻首度公开正脸！两人16岁青涩旧照曝光 官宣加盟综艺《婚前21天》

《Kingdom李尸朝鲜》第2季主要预告出炉！简直太震撼了！

强忍哀痛送母出殡。郭富城：“未能接受你已经离我而去的事实…”

史上最通筋活血舞台！BTS穿「指压拖鞋」热舞　

唐诗咏被爆怀孕，绯闻对方暗指她出轨马国明

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More