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贾静雯封视后迎来45岁生日 收女儿们的手写信很幸福

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
贾静雯封视后迎来45岁生日 收女儿们的手写信很幸福
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10月7日，刚刚拿奖的贾静雯迎来了45岁的生日，她通过微博晒与三个女儿以及老公修杰楷的合影，并曝光大女儿带着两个妹妹为她制作的贺卡，言词之间满满的幸福。

刚封金钟奖视后的贾静雯昨天迎来45岁生日，她通过微博晒出和三女儿以及老公修杰楷的合影，并记录从拿金钟奖视后到今天生日，两天之间的感悟与感动，写道：“金钟后的两天日志。结束了如梦又真实的夜晚，第二天起床读到无数恭喜的讯息语音，还有影迷真实感受的文字，让我沉浸在真切的祝福里⋯那晚过后，我依然是我，过着每日的日常，送小孩，早餐，买菜，接孩子⋯无一不是我熟悉的时光多的只是离别⋯大女儿的贴心与细腻，无需多言，始终如一。带着两位妹妹亲手制作了卡片及影片，这是她上飞机前给我的礼物。我常说，有时幸福随手可得，一个文字一抹微笑就是藏在这样的日常里⋯睡前看着这两日的照片，今年的生日，真的很快乐！这样的陪伴与扶持从我笑容已看见⋯谢谢大家的祝福，我全收！问我，得视后会有什么改变，你们说呢？”言词之间满满的幸福甜蜜。

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照片中，除了和三个女儿一起开心自拍的合影以及和老公修杰楷的恩爱照外，最令人感动的是大女儿梧桐妹和两个妹妹一起为贾静雯制作的贺卡。贺卡上印上两个妹妹的手掌，懂事的梧桐妹还给妈妈寄语，称妈妈的年龄表面上没有增长，但是比以前成熟了很多。还表示妈妈不仅把她照顾的那么好，还把两个妹妹照顾的很出色，是世界上最好的妈妈。虽然有时没办法和妈妈打电话，但心里每分每秒都在想她，也有担心她，也叮嘱妈妈，要好好照顾自己，并为妈妈取得的成绩感到高兴。最后献上爱心，为妈妈送上生日祝福。懂事梧桐妹的令人心疼，令人感动。

此幸福微博曝光后，网友纷纷围观并留言称：“大女儿的信把我看哭了，当她的妈妈很幸福呀！”“生日快乐，今年你已经收到了最好的生日礼物了呢！”“生日快乐！女儿写的贺卡好暖心哦感动，Angel真的是天使！”

 

新闻来源: Ettoday 

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