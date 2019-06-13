贾静雯与前夫离婚9年为女儿首度同框 贾静雯：给宝贝最棒的毕业礼物！

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梧桐妹毕业典礼，贾静雯与前夫首度同框！44岁贾静雯与前夫孙志浩于2005年结婚，生下一女梧桐妹，但婚姻只维持5年。2015年她和修杰楷再婚，之后生下2个可爱女儿咘咘与Bo妞，孙志浩3年前也再娶了模特儿出身的女星林若亚，2对各自幸福。日前，14岁梧桐妹的毕业典礼，贾静雯与修杰楷及孙志浩难得齐聚一堂，为梧桐妹庆祝毕业。



贾静雯12日晚间在IG上晒出大女儿梧桐妹的毕业典礼照，14岁的女儿毕业，也让她非常感慨，称因为有了对方自己学会了什么是“无私的爱”，“一路走来我都用谦卑学习的心态来面对我人生的起伏！也用这样的态度来教导我的孩子。”

照片中，除了有贾静雯、修杰楷及梧桐妹的合照外，更让人意外的是，贾静雯与前夫孙志浩也特别与女儿拍下了一张“一家三口”的同框照。

贾静雯直言这是给女儿最棒的毕业礼物，“因为无私的爱把我们凝聚起来，很奇妙。谢谢我的过去造就我现在有的知足美好生活。”对于女儿迎来毕业典礼让全家人聚在一起，贾静雯也忍不住笑言：“人生，还有什么不可能呢？”

贾静雯证实这是前夫孙志浩和现任先生修杰楷第一次见面，她说：“两家人很开心平和，为了孩子都给予了最大的祝福！Angel是最开心的宝贝。”虽然照片中没有孙志浩现任妻子林若亚，但其实她也在场，双方和乐。

因为这场毕业典礼，难得看到贾静雯与前夫孙志浩同框，意外掀起不少关注。不少网民看了也为他们一家感到非常开心，纷纷在底下留言送上祝福，“爸妈不计前嫌一起祝福属于女儿的重要日子真的超棒”、“Angel一定很开心，有你们这些爱她的父母，你们也给了她最棒的示范！”

资料来源：诗华资讯