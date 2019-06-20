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贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸

by Tofu
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贾静雯、修杰楷与梧桐妹庆生险曝光正脸！修杰楷一个动作护梧桐妹「超man」 6年首次喊修爸爸
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梧桐妹（Angel）是贾静雯与前夫孙志浩所生的女儿，也是咘咘、Bo妞同母异父的姐姐，日前她参加初中毕业典礼，全家人都到场支持，如今迎来14岁生日，贾静雯、修杰楷夫妇也带著孩子们一同为她庆生，一家人齐聚画面相当温馨。

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今天對我來說真的很多情緒湧上心頭⋯ 14年前大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化⋯ 因為有了她，我才懂得什麼叫做「無私的愛」一路走來我都用謙卑學習的心態來面對我人生的起伏！也用這樣的態度來教導我的孩子～ 今天，是我大女兒Angel 的畢業典禮！因為無私的愛把我們凝聚起來☺️很奇妙⋯ 謝謝我的過去造就我現在有的知足美好生活🙏 人生，還有什麼不可能呢？ 給大家拍拍手吧👏 這就是給我寶貝最棒的畢業禮物☺️ #生命中最美好的安排 #人生就是這麼有趣 #懂得面對才能得到甜美的果實

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贾静雯19日傍晚在社交圈发文，晒出一段自拍影片写道：“大妞过生日。”画面中，她负责掌镜，先是捕捉咘咘、Bo妞穿著泳装玩水的萌样，接著将镜头转向自己，开心表示，“我们来帮姐姐过生日~过生日，Happy Birthday！”

然而，因为和前夫孙志浩离婚订下的协议，贾静雯过去发文时，几乎从没让梧桐妹的正面照曝光，这次PO出影片却是“无码”状态，于是下秒她将镜头转向大女儿时，梧桐妹虽然随即用手比Yeah，但只遮住不到一半的脸，其余半张脸已经见光，一旁的修杰楷见状，赶紧伸手帮忙遮住梧桐妹的脸。这一瞬间护梧桐妹的动作让网友们直呼：“修杰楷也太man了吧！”

随后，贾静雯和修杰楷也专门为梧桐妹举办了生日宴，现场还有不少明星艺人们以及亲朋好友到场助阵，比如萧敬腾和绯闻女友，也就是萧敬腾的经纪人summer都到场祝福了。

这一次生日party上更值得注意的就是这一次梧桐妹还直接改口称呼修杰楷为爸爸！这是梧桐妹6年来首次称呼修杰楷为爸爸，想必无论是对贾静雯还是修杰楷还是梧桐妹都是有着不一样的意义。

最后我们也祝福这一家人越来越幸福，梧桐妹生日快乐！

 

 

资料来源：新浪娱乐、搜狐

 

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