贾乃亮、李小璐官宣离婚！结束7年婚姻：将共同抚养女儿甜馨

Advertisement



11月14日晚，贾乃亮工作室与李小璐工作室同时发布联合声明宣布离婚，并表示“今后将共同肩负起作为父母的责任，赋予并陪伴孩子成长。”

声明称，离婚协议签署并办理完离婚登记后，双方原拟于当日即公布消息，但基于考量一直未予公开。为避免事件对双方持续性侵害和考虑到孩子的健康成长，经慎重考虑特向公众发布离婚信息，未来双方将肩负起责任抚育并陪伴孩子成长。据悉，2012年3月贾乃亮在颁奖礼上向李小璐求婚，6月二人登记结婚，7月举办婚礼，10月李小璐产下女儿甜馨。

然而就在2017年12月31日跨年之际，李小璐被拍到夜宿嘻哈歌手PGone住处，婚姻疑生变，两人合体由此鲜少可见。2019年10月30日，网曝两段疑似李小璐和PGone同框拍摄的小视频，疑盖章出轨事实。回顾两人昔日同框瞬间，恩爱甜蜜历历在目。

两人七年的婚姻正式画下句点

2012年3月，贾乃亮在颁奖礼上向李小璐求婚，6月二人登记结婚；

2012年7月，二人举办婚礼，贾乃亮跪地穿鞋亲吻李小璐玉足，在现场宣布“双喜临门”；

2012年10月23日，李小璐产下女儿甜馨；30日，李小璐产后首发微博：谢谢老公给我的勇气，贾乃亮晒出一家三口牵手照；

2012年12月10日，李小璐获华鼎奖最佳女主角，现场感谢贾乃亮给了自己幸福的家；月底，二人登国剧盛典献唱《亲亲我的宝贝》；

Advertisement



2013年1月，为甜馨举办百日宴；2月，李小璐贾乃亮与宝宝亲子纪录片公开；4月，贾乃亮自曝与李小璐恋爱时便很想闪婚，但是她实在太难追；

2013年7月，贾乃亮瞒着李小璐精心策划结婚周年庆，并花费两个月制作微电影《我愿意》，李小璐现场数度飙泪，并深情的表示：“感觉有他在身边就很好”；

2014年2月，李小璐放生被批作秀，贾乃亮呛声回怼营销号实力护妻；

2014年5月，合作拍摄的《产科男医生》开播；6月，贾乃亮受访称当年追李小璐缺钱，只好接烂戏：“我当年追小璐的时候真的特别傻，特别单纯，一点小事都会把我急哭，还好她爸懂我，对我的‘点评’就是我是一个善良的人，后来小璐也说‘其实是因为你的善良打动了我’。可能是傻人有傻福吧，我当时没车没钱没房，她就这么跟了我”；

2014年8月，七夕情人节，贾乃亮示爱李小璐叫哈尼；9月，二人携女儿甜馨首拍封面；

2015年4月，贾乃亮31岁生日，李小璐甜馨温馨献吻；

2015年8月，甜馨探班贾乃亮李小璐；9月，一家三口游云南大理；10月，二人在家中为女儿办派对庆祝三岁生日；

2015年12月，二人合作的电视剧《煮妇神探》发布会上，贾乃亮跪地求婚二追李小璐，还称生二胎顺其自然；月底，一家三口登湖南卫视跨年；

2016年7月，贾乃亮前往苏州片场，为李小璐送惊喜，庆祝结婚4周年；

2016年8月，李小璐贾乃亮陪伴甜馨参加开学典礼；10月，二人为甜馨举办4岁生日趴，一家三口其乐融融；

2017年1月，贾乃亮李小璐带甜馨到三亚旅游；

2017年4月3日，贾乃亮将李小璐P成“爱心头”示爱；10日，李小璐带甜馨探班贾乃亮；

2017年5月20日，贾乃亮与李小璐互相用小视频告白；31日，一家三口现身机场；

2017年7月6日，李小璐贾乃亮晒全家福庆结婚5周年；

2017年10月21日，贾乃亮李小璐夫妇同PG ONE三亚度假被拍到；

2017年12月底，有媒体拍到李小璐、PGONE亲密挽手同回男方家中，直到第二天才离开，传出出轨。31日，事件当事人pgone、李小璐、贾乃亮以及马苏先后发声明回应，pgone率先打破沉默称“当哥哥嫂子一样相处，没太避嫌”；随后贾乃亮发文称相信李小璐“我了解璐璐为人，也信任我所有的朋友”；李小璐第三个发声称当晚有五个人、在筹备一部嘻哈题材的电影、感谢亮亮的信任；被李小璐提到的马苏最后发文“万万是我们的亲弟弟”，还晒出了给贾乃亮道歉的截图。

2017年12月31日，李小璐与贾乃亮未受风波影响，登东方卫视跨年演唱会合体献唱《全部都是你》；

2018年1月1日，李小璐风波后低调现身，带甜馨回北京不见贾乃亮；

2018年1月4日，贾乃亮李小璐夜宿风波后同框接受采访；

2018年1月6日，贾乃亮发文回应李小璐夜宿风波，“也许还是我做的不够好，我想努力把全世界最好的都给你，可我用尽所有的能量最终却完成不了对家庭的陪伴与拼命工作之间的平衡⋯⋯”

2018年1月6日，贾乃亮取关PG ONE，并发长文再回应此事，“原本想过的一个浪漫且有烟火气的人生，留一点余地，无论未来我们的路该如何，请让我们自己处理，也恳求大家不要再伤害我的家人，我相信雨过总会有天晴！”1月14日，李小璐删除所有PG ONE相关微博，暂未取关；1月25日，贾乃亮李小璐被曝疑似分居；

2018年3月，二人再被传离婚，公司童乐影视发声明否认；4月，李小璐零点准时为贾乃亮庆生，风波后二人首度公开互动；

2018年5月，贾乃亮在李小璐风波后首次公开亮相，未接受任何媒体采访；

2018年7月6日，贾乃亮结束结婚纪念日打卡表白；8月，李小璐携甜馨为爸爸庆生，不见贾乃亮；

2018年11月28日，贾乃亮发文称：“我一个人过的很好”，再引起离婚猜测；

2019年1月，贾乃亮李小璐各自晒出观看甜馨演出的照片；3月，疑似李小璐发文diss贾乃亮：给过我什么；

2019年4月13日，贾乃亮生日李小璐未送祝福；4月15日，李小璐删掉与贾乃亮结婚背景照；4月17日，离婚协议书疑曝光，上面显示女儿甜馨由李小璐抚养，贾乃亮需每月支付10万抚养费，如果李小璐再婚，贾乃亮有权要求变更抚养权；随后双方均发声否认；

2019年4月26日， 在《哈哈农夫》的节目中，贾乃亮称没有对象疑似默认离婚；

2019年10月，李小璐与PG ONE亲密视频曝光

资料来源：搜狐