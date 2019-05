Advertisement



冯盈盈早前跟闺密游泰国,至今才在社交网分享落水照,见她好悠閒浸在泳池,不过留言就唔多好,原来盈盈近日已返香港,不小心忘记关好车门,给贼人有机可乘,心爱的相机被人偷去,于是呼吁大家落车要锁上车门,及不要留下贵重物品于车内。据知冯盈盈已报警,相机的记忆卡刚换过,所以泰国的照片得以保存。

冯盈盈留言:「My heart shattered into pieces… when my beloved camera is stolen from car… right before I head to Amsterdam… #heartbroken #论锁好车门的重要性 #不要留低贵重物品于车内 #让贼人有机可乘 Photo taken by my lost camera and lens by the pool in @stregisbangkok #thosewerethedays」

Advertisement



冯盈盈今日在社交网分享泳池落水照,但背后原来大有文章。(冯盈盈Instagram图片/明报製图)

资料来源:明报

日期:2019年5月13日