生活 Lifestyle 财长：截至4月12日，有660万人在国家关怀援助金（BPN）受惠！ by Bryan 帝琰 14 April 2020 written by Bryan 帝琰 14 April 2020 Advertisement 财政部长东姑赛夫鲁指出，截至4月12日，一共有660万人从国家关怀援助金（BPN）受惠，总额达到49亿令吉。 Advertisement 他指出，在660万人中，B40群体人数达到320万人，涉及援助金总额达31亿7000万令吉，单身的B40群体人数则有340万人，涉及总额达17亿1000万令吉。 财政部长今日（4月14日）通过脸书直播发表演讲时表示，新申请国家援助金的人数共有277万人，而上诉人数有27万4000人，这些人士若成功申请，将能在5月领取援助金。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 第三阶段行管令期间 违者不罚款直接送上法庭！ next post 【线上看演唱会】 女神卡卡、BILLIE ELLISH等群星 418开唱！ You may also like 第三阶段行管令期间 违者不罚款直接送上法庭！ 14 April 2020 行动管制令期间有意申请开门营业商家 须符合7大条件！ 14 April 2020 中国昨日新增89宗确诊病例 60%无症状！ 14 April 2020 向200万大关逼近！全球新冠肺炎确诊病例已经突破191万！ 14 April 2020 防长：滞留校园的大学生不允许回乡！ 13 April 2020 防长：首相决定行动管制令期间 理发眼镜店禁止营业！ 13 April 2020 新冠肺炎疫情教会我们的 8 件事 – 人生反思 13 April 2020 符合资格但还没收到援助金？内陆税收局：30日前需更新资料 13 April 2020 新加坡昨日新增233确诊病例，当中有10名病患是大马人！ 13 April 2020 中国大陆新增病例突破100宗！39天以来首次回到3位数！ 13 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.