财长：截至4月12日，有660万人在国家关怀援助金（BPN）受惠！

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财政部长东姑赛夫鲁指出，截至4月12日，一共有660万人从国家关怀援助金（BPN）受惠，总额达到49亿令吉。

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他指出，在660万人中，B40群体人数达到320万人，涉及援助金总额达31亿7000万令吉，单身的B40群体人数则有340万人，涉及总额达17亿1000万令吉。

财政部长今日（4月14日）通过脸书直播发表演讲时表示，新申请国家援助金的人数共有277万人，而上诉人数有27万4000人，这些人士若成功申请，将能在5月领取援助金。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络